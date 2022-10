Dionís a taula | Canonita, Vermut: La taronja de Sóller com a aperitiu

Tot i que la gamba intenta desbancar la taronja com a aliment distintiu de Sóller, la batalla per ser l’aliment més representatiu d’aquesta ciutat es decanta pel cítric. Així mateix, cal lloar la riquesa gastronòmica de la vall, que es complementa amb llimones, gelats, salsa coent, peix fresc, confitures i oli d’oliva verge extra, entre d’altres.

La taronja és un aliment que va fer que moltes famílies solleriques poguessin fer un bon calaix gràcies a l’exportació cap al continent durant el segle passat. Enguany, amb aquest cítric s’ha presentat un vermut que té la varietat Canoneta com a emblema. Es tracta d’una idea conjunta entre Carl-Lambert Leisewitz, soci de l’empresa Fet a Sóller; Xavier Morey Garau, un dels propietaris de Destil·leries Antonio Nadal; i Christoph Meier, empresari dedicat al sector de la distribució de vins i licors a Alemanya. Expliquen que durant un sopar, varen tenir la idea de fer un aperitiu amb la taronja de Sóller. Les taronges provenen dels pagesos de la Cooperativa de Sant Bartomeu, que les ven a Fet a Sóller. D’una banda, aquesta empresa en fa, principalment, confitura i, per altra banda, n’usen la pell per fer el vermut. Per fer 100 litres d’aquest licor calen entre 5 i 6 litres de taronges i la mà experta del mestre artesà i químic de Josep Maria Natta i March.

La varietat principal per fer aquest vermut és la Canoneta, de la qual n’hi ha dos tipus. Avui dia, la denominació de Canoneta és propietat pública, concretament del Govern de les Illes Balears. Ara bé, en un primer moment, Fet a Sóller se la va apropiar perquè la va registrar com a marca en el Registre de Patents d’Espanya. Més endavant, la va voler registrar com a marca d’àmbit europeu, però l’Associació Varietats Locals va contactar amb el Govern perquè la marca no quedàs en mans privades. Gràcies a la bona voluntat de Fet a Sóller, amb Franz Klaus al capdavant, i el Govern, amb Fernando Fernández Such, la marca és de tothom; de manera que la Conselleria d’Agricultura vetla pel bon funcionament i és l’òrgan que pot controlar i sancionar a qui faci un ús fraudulent de la marca.

Canonita és un vermut molt fresc, que es pot prendre tot sol amb gel o com un spritz (amb vi escumós). És lleuger amb unes notes cítriques molt pronunciades. David de Lucas és l’encarregat de donar-lo a conèixer entre els mallorquins i visitants des del mes de maig i, a partir d’aquest mes d’octubre se’n farà la distribució a Alemanya. Un dels restaurants que ha apostat fermament per Canonita és la Vermuteria San Jaime de Palma, que us recoman visitar per dinar, sopar i, especialment, per assaborir-hi aquest vermut.