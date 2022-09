Fideus amb escamarlans i gató

Contava un antic pescador, Jeroni Solano Martínez (Cartagena, 1931 - Artà, 2004), qui havia treballat de cuiner en diverses barques del bou de Portocristo i de Palma, que a bord de la Sírvia -una barca gambera del Port de Palma que calava des de sa Dragonera fins a Formentor- quasi tots els plats que cuinava duien gamba o escamarlà i que resultaven d’allò més suculent. Però que aquests ingredients, avui de luxe, no eren per celebrar cap extraordinari, sinó que feien part del dia a dia i que guisaven escamarlans grossos, una mica tarats, que no tenien sortida a plaça, els quals fets amb fideus resultaven superbs.

Ingredients:. Escamarlans, gató, fideus prims, ceba, tomàtiga de ramellet, brou de peix (o aigua), farina, oli, all, julivert, safrà, pebre bo i sal. Ingredients PER AL BROU:. Peix de roca (millor encara si hi afegim gerret i caps de peixos grossos com rap, lluç...), ceba, porro, tomàtiga, alls, julivert, una punta de fulla de llorer, un brot de fonoll, oli, aigua i sal. Preparació:. Dins una paella amb oli sofregirem tallades petites de gató, prèviament salpebrades i enfarinades. Una vegada sofregides, les reservarem.

Per fer el brou, dins una olla amb un poc d’oli hi sofregirem una ceba trossejada, un porro i dos alls.

Ho salarem, hi afegirem el peix, un brot de julivert i un de fonoll, una punta de fulla de llorer i l’aigua que es necessiti. Escumarem quan comenci a bullir. Ho deixarem coure no més enllà dels 15/20 minuts.

Colarem el brou i el reservarem.

Dins una greixonera amb oli sofregirem els escamarlans. En haver-los donat unes girades, sense traure’ls, hi afegirem ceba tallada molt fineta o bé ratllada; pocs minuts després hi agregarem 2 tomàtigues de ramellet pelades i picades.

Quan el sofregit estigui al seu punt, hi tirarem un glop de conyac i deixarem -a poc foc- que s’evapori l’alcohol.

Apujarem el foc i immediatament hi abocarem el brou de peix (o bé aigua).

Quan hagi bullit 2 minuts hi afegirem els bocinets de gató reservats. I tot seguit, ja es poden tirar els fideus, que seran dels prims.

Hi agregarem uns brins de safrà (o bé espècies grogues), a més d’un trinxat fi d’all i julivert.

Tastarem i corregirem de sal si és necessari. Devem la recepta a Catalina Mascaró Estelrich (Manacor, 1934 - 2018).