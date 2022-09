Perdón por la indiscreción | Crónica social de Mallorca: Dolor y gloria

A mí me gusta mucho Pedro Almodóvar, que no todas sus películas. De hecho, la que da título a este artículo dominical, ni siquiera la he visto; a mi memoria vienen sus filmes clásicos, con Mujeres al borde de un ataque de nervios a la cabeza. Almodóvar, que a ratos es un incomprendido y siempre es un genio, bien podría haber escogido estas palabras, “dolor” y “gloria”, como resumen de lo vivido en esta última semana. Si deseábamos el pasado domingo un feliz cumpleaños a doña Letizia, que acaba de celebrar su 50 aniversario, tenemos que lamentar la muerte de la reina Isabel II, personaje que trasciende más allá de la institución monárquica. Una mujer de la que todos destacan su discreción y el arte de haber “gobernado” sin nunca pronunciarse sobre nada. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Qué votaría? La mujer sin opinión -pública-, pero con un sobrenatural cariño del público. No creemos que su predecesor, su hijo, vaya a optar por un perfil tan sutil, aunque todo está por ver.

A Isabel II y sus 70 años de reinado le vamos a deber -si no hay cambios o recomendaciones de última hora- una fotografía histórica. La de Felipe VI junto a su padre, el rey emérito. ¡Cómo iba a desaprovechar la oportunidad don Juan Carlos de salir de Abu Dabi tras su exitosa gira por Sanxenxo! Así que veremos qué tal funciona el prestigioso protocolo británico y cómo resuelven la papeleta: cualquier decisión que tomen causará polémica. Dolor y gloria para ellos. Y, por favor: que alguien le regale un bolígrafo ya a Carlos III. No se le puede sacar más punta a ninguna de sus apariciones. Un Artà para brindar Coincidiendo con los actos de la Feria d’Arta, que tuvo lugar el pasado domingo, Licores Moyà celebró su XXII Tast de Vins, un evento que reunió a más de 30 bodegas de Mallorca, pertenecientes a las DO Pla i Llevant y Binissalem, y a la IGP Vi de la Terra Mallorca. En esta edición, la bodega invitada, fue el celler Montsec, de Cataluña. En el espacio de Licores Moyà, donde pudimos ver a Joan Moyà, Coloma Fullana, Margalida Caballero, Bel Moyà, Biel Moyà, Sebastià Moyà, Joan Moyà, Margalida Canet y Bàrbara Servera, se pudieron degustar todos sus licores tradicionales, y saborear las nuevas incorporaciones a la familia de las bebidas espirituosas, como las Herbes Confit, el Palo reposado en bota, el Vermut Rumbo y el que será una de las grandes apuestas de la temporada, el Rumbo Blanco. Copa en mano vimos a Izaskun Goya, Isabel Alabern, Marina Vera, Araceli Servera, Juan Antonio Martín, Neus Maria, Miquel Esteva, Margalida Coll o González Sánchez, entre muchos otros... y es que fueron más de mil los visitantes. Son Antem y DM, tándem perfecto El XXXI Torneo de Golf Diario de Mallorca, Trofeo Banco Sabadell, reunió el pasado sábado 10 de septiembre a 108 participantes en el marco de las instalaciones del Son Antem, que lucieron perfectas en un día soleado en el que Bartolomé Mas y Miguel Deyà Llopis se convertieron en los grandes triunfadores del torneo, con 37 puntos en la categoría Scratch. En el cóctel y entrega posterior de premios vimos al director regional del Banco Sabadell, Tomeu Matemales; al director de banca privada de Banco Sabadell, Vincent Truant; a Joan Amer, de Trablisa o a Sebastián Oliver, gerente de este periódico. También, a colaboradores y amigos de esta casa, como Marisol Mir, de Proa Premium; a Christina Deutsch, de Engel & Völkers o a María Cainzos, directora del hotel La Hacienda, sito en el mismo Son Antem y de reciente inauguración. Nos alegró también saludar al arquitecto Alejandro Palomino, a Mariana Chacón o a José Manuel Atiénzar. Y en los próximos días No les será difícil averiguar a qué evento dedicaremos la sección la próxima semana -ya les advert imos que septiembre era el mes artístico por excelencia-. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de anunciarles una fiesta que será emblemática y que ya tiene día y hora de celebración. Vuelve Cats a Puerto Portals: 23 de septiembre, a partir de las 21:30 horas. Y al día siguiente, Mercadillo Solidario de la Fundación RANA. Noches de Gin & Burger en Astir ¡Qué mejor manera que despedir el verano -al menos antes de la vuelta a las rutinas- que con una velada gastronómica y musical en uno de las mejores terrazas de la isla, frente a la playa y el mar. El Iberostar Grand Portals Nous, y en concreto, su restaurante Astir, se vistieron con sus mejores galas para celebrar su primera edición del Gin & Burger. Bocaditos de placer para degustar al ritmo de la música que pinchó Dj Berni. No faltaron amigas y amigos como Marilena Estarellas, Sara Napolitano, Beatriz González, Lydia Pérez, Soraya Romero o Dérek Pérez, entre muchos otros. Hogasearch aterriza en Mallorca El portal de marketing online líder en Alemania para arquitectos, interioristas y propietarios de casas vacacionales realizó hace unos días su presentación en la isla. Su fundadora, la empresaria Brigitte Brünjes, ejerció de maestra de ceremonias en un evento que tuvo lugar en muebles Meridiano, de C. Sand. MI.MA.ME., en Purobeach Palma Miami, Melbourne y Marrakech en todo su sabor. Esta fue la propuesta gastronómica sobre la que giró el último de los eventos organizados por Purobeach Palma. MI.MA.ME convirtió al restaurante M3 del beach club en el protagonista de la noche en una velada en la que también hubo cócteles refrescantes, actuaciones y música en directo, como la que ofreció el grupo Son y Tumbao. En la cita vimos a Roko Álvarez, Germán Ruiz y Danielle Da Silva.