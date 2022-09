Mater | Ous ecològics: Cocouers de gallines felices

El benestar animal és indispensable per tenir bons productes. A l’organització Mater apliquen fil per randa aquest concepte a les gallines que viuen a les seves instal·lacions. Es tracta de gallines ponedores de la raça Isa Brown, una casta d’animal molt forta, que s’avesa als canvis de temperatura ràpidament i que és la raça predominant a la majoria de granges que es dediquen en aquest sector. Ara bé, Mater no té finalitat lucrativa. L’entitat va néixer el 1964 per les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, una congregació catòlica fundada el 1856 pels germans Gabriel Marià i Concepció Ribas, de Pina, que dedicaren la seva vida a ajudar a qui estava en una situació de major vulnerabilitat als pobles de Mallorca.

Amb l’objectiu d’oferir llocs de treball protegit a persones amb diversitat funcional des de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, Mater va crear el seu centre especial d’ocupació l’any 2005, en què més del 70% de la plantilla té (més que una discapacitat) una altra capacitat, la qual els permet fer feina amb un amor i una dedicació envejables. Així ho demostren les cinc persones que hi fan feina: cada dia, a les vuit del matí revisen i omplen les menjadores i els bevedors i, poc després, obren les portes a les gallines perquè visquin a lloure, pasturin arreu i es colguin quan es pon el sol. Posteriorment, devers les onze, fan una primera recollida d’ous, els duen a l’obrador, on els seleccionen. Més tard, tornen a fer el mateix procediment i, finalment, preparen les comandes que es vendran l’endemà. Biel Domenge, director de l’àrea de producció d’ous de Mater, comenta que les gallines són molt ximples, es deixen tocar, i que viuen com si fossin a un balneari perquè fan allò que els plau. De fet, a Mater segueixen les directrius marcades pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) i, quan acaben el seu cicle, passen a l’escorxador d’Inca. «El centre ocupacional Mater sempre ha estat molt lligat al camp, a la indústria agroalimentària i al medi ambient perquè són terapèutics i perquè creim en l’economia circular», remarca Domenge. A més d’ous, produeixen i comercialitzen altres aliments de quilòmetre zero com ara vi negre (en col·laboració del celler Can Majoral) i safrà. Tornant als ous, anualment se’n recullen i se’n comercialitzen més de mig milió, i les previsions són augmentar aquesta xifra considerablement perquè cada vegada hi ha més gent conscient de la importància socioeconòmica d’entitats com Mater, que treballa per la felicitat i benestar de les persones, i perquè també vetla per l’entorn i per la fauna amb què treballa.