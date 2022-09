Los puntos sobre las uves | Ser adulto

Hay intelectuales de salón que señalan lo difícil que es hacerse adulto, contemplando las complicadas adaptaciones que, al parecer, ello exige, cuando hacerse adulto solamente es una cuestión de tiempo. Lo difícil de hacerse adulto no es serlo, lo realmente complicado es negar esa condición. Aceptar la madurez es el error. Pensar como un niño, a pesar de parecer serio, es el secreto. Cuántos libros, blogs, foros y cosas de esas nos indican últimamente que la clave consiste en vivir el presente ahora, lo que no es diferente a lo que habitualmente hace un niño. Y no nos engañemos porque la estrategia sirve siempre. Cuando se compren una casa, busquen pareja o, ay, tengan que votar, háganlo siempre jugando, buscando el sentido lúdico. En cuanto a los políticos, engañarles les van a engañar, pero al menos que les diviertan.