Donde dije digo, digo Diego

Era de prever que las revistas del corazón, los programas de sociedad y hasta los telediarios nos bombardearan estos días hasta la saciedad con los greatest hits de doña Letizia. Y lo que nos queda, pues su aniversario es el jueves 15 de septiembre. Medio siglo de vida alcanza la reina -aunque eso de felicitar los cumpleaños por adelantado a mí me sigue dando algo de respeto- y eso bien vale especiales, libros recién llegados de imprenta que cuentan “toda la verdad” sobre la mujer de Felipe VI, sus grandes pasiones, sus virtudes y su camino hasta el trono. Somos un país de ensalzar y alabar a personalidades por el mero hecho de ostentar un título, tener poder (o dinero, que es aún peor), y poco de poner los pies sobre la tierra y fijarnos en los que, sin nada, sobreviven cada día y se reinventan. Que no voy a ser yo quien no le dé a la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía el lugar que le corresponde ni le reste méritos, pero todo en su justa medida. Por cierto, felicidades Majestad. 50 años es una bonita cifra.

De todos modos, y para no salir del círculo institucional, monárquico y de los poderosos, sin duda, los protagonistas de los últimos días han sido el juez Pedraz y Esther Doña. Sabrán que anunciaron su boda en exclusiva a través de la revista ¡Hola! pero habían roto previamente a la publicación y no avisaron. Lo más tranquilizador, o no, es ver cómo también entre las altas esferas se manejan con mensajes -eso sí, educados- de WhatsApp. Vamos, que los millonarios, nobles, condes y empresarios también practican la técnica del gosthing aun a riesgo de después ver reproducida su calidad literaria en unos pantallazos. Ya les digo yo que la cosa está calentita y que no parece que se vaya a acabar aquí. Preparen las palomitas. Y van 8 ediciones Los amigos de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, con Santiago Fiol a la cabeza, retomó con éxito su Nit d’Havaneres en el Real Club Náutico de Palma. Esta octava edición, que a pesar del bochorno -¡cuándo acabará este calor!- fue numerosa, volvió a contar con la periodista Mar Puigserver como maestra de ceremonias, y con la coral del RCNP dirigida por Francesc Bonnín. También se contó con la actuación del grupo de habaneras Ben Trempats. Como siempre, todo lo recaudado fue a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, presidida por Ramón Montis, uno de los asistentes al acto en el que también vimos a Fernanda Rebagliati, Luisa Servera, Margarita Sureda, Maria Servera, Eliane Palmer, Agustí Fiol, Toli Riera, Catalina Cunill, Vicente Sancenón, Jesús Balaguer o la doctora Joana Maria Román. Tenemos nuevo local de moda De restaurantes italianos y pizzerías podríamos recomendar decenas en la isla; de establecimientos que vayan un paso más allá y ofrezcan pinsas -sí, han leído bien- ya podríamos hablar menos. El cocinero Matías Provvidenti y el exjugador del RCD Mallorca, Lucas Alvedaño, acaban de inaugurar en la ya imprescindible plaza de Raimundo Clar su local. En Entre pinsas se puede degustar este producto, considerado el antecedente de las tradicionales pizzas, con ingredientes locales y de alta calidad. Nos dimos una vuelta el día de su inauguración y nos encontramos con Mateu Crespí y Tiffany Blackman, de Aubocassa; con el chef Koldo Royo; con José Planas, Toni Maura, María Dulce García, Marc Pérez-Ribas o Isabel Crespí, entre muchos otros amigos. Los 35 de Projecte Home Ojalá no tuviera que existir una entidad como ésta, porque significaría que vivimos en una sociedad sana, sin adicciones. Pero mientras la utopía se convierte en realidad, no nos bastan las palabras para agradecer la labor de Projecte Home, de Tomeu Català y presidida por Jesús Mullor, que celebró su 35 aniversario hace unos días homenajeando a los trabajadores, usuarios y voluntarios que han contribuido al día a día de la asociación. Los rostros habituales de esta cita, con mucha presencia institucional y con la presidenta del Govern, Francina Armengol a la cabeza, aplaudieron el trabajo y el cariño de todos los presentes. Nos sirvió también para reencontrarnos con amigos como Francisco Martorell, presidente de ASIMA, Lino Salas, Rosa Regi o María José Salazar. Y para acabar esta crónica, en un intento burdo de imitar a Matias Vallés en su contraportada dominical, una reflexión: Lo más importante es saber qué es lo verdaderamente importante cuando se es el más importante. De fiesta en el hotel Son Vida Se acaba el verano, que no el calor, ni los mejores eventos. La terraza del bar de Armas del Castillo Hotel Son Vida ha sido todo un referente del buen hacer, el estilo y el mejor ambiente de la mano de la organizadora de eventos Eva Moreno y el coctelero Javier de las Muelas. En cuatro sesiones diferentes han logrado conquistar a personalidades tan dispares como el periodista Miquel Such, la arquitecta Mari Ángeles Pérez o el abogado Gene Medina. Son Muntaner se prepara para la élite del golf Un campo de primera clase para recibir a algunos de los grandes nombres del circuito nacional. El Mallorca Golf Open ultima todos los preparativos para su celebración, del 20 al 23 de octubre, donde se pondrán en juego dos millones de dólares en premios así como las últimas plazas para participar en la Race To Dubai. A la presentación del evento asistieron, entre otros, el director general de e-motion Group, Edwin Weindorfer o el director de Arabella Hotels, Francisco Vila.