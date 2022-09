Ciurons a la carmelitana

El ciuró o cigró era una planta originalment silvestre d’Orient Mitjà, que es conrea des de l’antiguitat també a tota la conca mediterrània. Per una part té la virtut de ser resistent a la sequera -qualitat important a l’actualitat-, però per l’altra, no és gaire productiva. Per aquest motiu, en temps de fam, es cultivaven altres llegums que espletaven molt més, com les faves o les guixes. Els ciurons tenen un valor nutritiu molt alt i formen part essencial del paisatge gastronòmic de la nostra terra: a l’hivern en cuinats brouosos (sovint carregats de greixos animals) i en èpoques de calor, en fórmules molt més saludables.

Ingredients Per a 4 persones:

400 g de ciurons

1 ceba

1 all

uns brotets de julivert

1 grapadeta d’ametlles torrades

pa fregit

1 ou bullit

1 tassó de llet

4 cullerades d’oli d’oliva

sal

nou moscada Preparació El vespre abans deixarem els ciurons en remull. L’endemà eliminarem l’aigua i els posarem a bullir amb aigua i un poc de sal, al llarg de 20/30 minuts o fins que veiem que són suficientment tendres. Els escolarem, eliminarem les pellofes que surin i els reservarem.

Els ciurons d’una major grandària són més gustosos i no necessiten tant de temps de remull.

Dins una cassola o una paella hi posarem unes cullerades d’oli d’oliva i començarem a sofregir la ceba, tallada fina, a foc moderat per tal que no es cremi en excés. Ho remourem adesiara.

Mentre, dins un morter, prepararem una bona picada amb l’all, el julivert, ametlles torrades, un ou bullit, bocinets de pa fregit i un polset de nou moscada.

Quan la ceba sigui gairebé cuita, abocarem la picada dins la paella i ho integrarem tot.

Tan sols uns minuts després, introduirem també els ciurons bullits i ho posarem tot bé de sal.

Quan tots els ingredients estiguin ben barrejats els donarem uns quantes girades més, a foc suau.

Uns minuts després, hi abocarem un tassó de llet (sencera) ben calenta, remourem tot el conjunt al llarg d’uns minuts i apagarem el foc abans que tot plegat aixequi el bull.

Devem la recepta a les Carmelites Descalces de Santa Teresa de Palma, conegudes popularment a Palma com a Tereses. L’observança de la clausura no va ser obstacle per atendre amablement la nostra sol·licitud... a través del torn.