Los puntos sobre las uves | Qué bien iríamos

La primera quincena de agosto es insuperable. Como la mayoría de los políticos holgan y no hacen nada especialmente molesto las noticias graciosas no son tan abundantes. Juli Fuster no se inmiscuye en cosas que atañen a su niña, la consellera Rodríguez no se catapulta al cuerpo de interventores por la jeró, firmándolo ella, la presidenta del Consell de Mallorca no decide arrearle casi dos millones al Mallorca sin preguntar (y al Atlético Baleares que le den), y así sucesivamente. Digamos que camufladas en la inactividad contrincante de Prohens, Meliá, el facha melenudo y la chica de Ciudadanos, y en el convencimiento de que sus amigos del Pacto tienen mucho que perder, van y cuelan sus cositas en verano. Montan una escenita para que apreciemos lo muy dignos que son, y a otra cosa. Ay, si esto fuera todo. Qué bien iríamos.