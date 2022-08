Cervesa d’albercoc, Brusca | Brusquers amb seny

Tenc la sensació que Manacor és una ciutat que està agafant molta de força tant culturalment com econòmicament. És una apreciació subjectiva i no basada en cap estudi científic, però quan ho he comentat amb alguns amics i coneguts, em diuen que també ho veuen així. Tal vegada és perquè s’hi fan iniciatives molt interessants i perquè hi neixen projectes com Brusca, la cerveseria oberta per Miquel Gelabert i Miquel i per Neus Llopis i Mas ara fa poc més d’un any. El nom de Brusca fa referència a la dèria que tots dos tenen per la cervesa, i que els ha duit a convertir aquest antic molí fariner del barri de sa Torre en un espai de referència per als amants de la cervesa.

Tots dos es varen conèixer a la Universitat Rovira i Virgili (URV), de Tarragona. Miquel començava a cursar Enologia i Neus, Biotecnologia; com que coincidien a moltes assignatures, varen fer una colla d’amics. Per a l’any escolar següent, Miquel s’apuntà als estudis de Neus i un parell de mesos més tard començaren a ser parella. Acabaren el grau l’any 2013, però ell també va voler finalitzar Enologia i, mentrestant, ella va cursar el Màster en Microbiologia Avançada Sanitària a la Universitat de Barcelona. Com que a Miquel li quedava un any encara a Tarragona, Neus va cercar feina allà i es va engrescar a fer el Màster en Begudes Fermentades, i es va especialitzar en Ciència i Tecnologia Cervesera a la URV. Uns anys més tard, varen descobrir el concepte ‘brewpub’ a Anglaterra, i després a Alemanya i Bèlgica, és a dir, un espai on s’elabora cervesa i se’n consumeix, i que se sol acompanyar amb menjar. Després de cercar, varen trobar aquest molí, que han restaurat molt curosament. Expliquen que són «conscients que és un concepte de local poc comú i que hi ha moltíssima feina a fer per crear cultura cervesera i per a poc a poc arribar a ser un referent». Sincerament, crec que ho seran. Obren de dimecres a dissabte a partir de les 18 hores i ofereixen vuit cerveses diferents. D’aquestes, n’hi ha set de fetes seves i una de convidada. Els estils varien quasi cada setmana, però sempre en tenen alguna d’estil belga, alguna cervesa torrada i algunes de lleugeres rosses. Fa devers 10 dies, hi vaig pegar un bot i estaven preparant la cervesa d’albercoc, d’estil berliner weisse (tèrbola típica de la capital alemanya), feta amb albercocs de Manacor de Terracor-Terragust. Amb aquests pagesos hi continuaran col·laborant per fer més cerveses amb fruites de molta qualitat i locals. Es tracta d’una cervesa molt lleugera (menys de 4 graus) en la qual domina totalment l’aroma dels albercocs. També hi ha altres joies com la cervesa pale ale des Morro, que també neix d’una col·laboració amb un grup de cervesers casolans de Manacor que cultiven llúpol. És molt probablement l’única cervesa de Mallorca elaborada amb llúpol d’aquí. Per cert, totes les cerveses es poden prendre allà o comprar-ne en un bòtil de litre per assaborir-les a casa o per quedar bé si sou convidats a un sopar a casa d’altri.