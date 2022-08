Rellom de porc farcit d’espinacs

Des d’abans de començar l’estiu no hem proposat receptes de carn; només de peix, marisc i hortalisses, perquè es troben en el seu millor moment. Altrament, convençuts que la reducció del consum de carn és beneficiosa tant per a la salut com per al planeta -si ens atenem a la immensa majoria d’estudis científics independents de lobbys, l’impacte ambiental negatiu de la producció de carn a gran escala és innegable- creiem que és un bon moment per reduir-ne (sense eliminar-lo) el consum. Aquest és un dels plats que es pot menjar fred i que resulta adient per als mesos d’estiu.

Ingredients:. 1 rellom de porc, 1 manat d’espinacs, grells, panses, pinyons, all, farina, llet, conyac, vi blanc, saïm o mantega, oli, canyella, sal, pebre bo. Preparació: Obrirem el rellom al llarg i badarem els costats fins a obtenir una superfície ampla, plana i prima. Ho salpebrarem.

Dins una paella amb un poc de saïm o mantega iniciarem un sofregit amb un all i dos o tres grells tallats fins.

Poc després introduirem els espinacs trossejats, ben nets i eixuts, amb una grapadeta de pinyons una mica esclafats i panses.

No ha de coure gaire temps, tan sols que els espinacs hagin «amollat». Ho assaonarem amb sal i pebre bo.

Perquè el farcit lligui, hi mesclarem 1 cullerada de farina que remourem 1 minut i, tot seguit un tassonet de llet i un polset de canyella. Ho courem 2 minuts fins que estigui ben tramat.

Farcirem el rellom amb la pasta estesa en un sostre fi. Una vegada està ben escampada, l’enrodillarem i el clourem amb fil de cuina, tancant bé els caps per impedir que surti el farcit. És molt pràctic utilitzar una barriola (un petit filat o xarxa) elàstica que s’ajusta a la carn.

Marcarem el rellom amb oli dins una paella i tot seguit l’introduirem en el forn amb l’oli de la paella i un poc de conyac fins que sigui cuit. Si s’eixuga en excés, el regarem amb vi blanc.

Al seu costat hi podem posar patates, cebetes, pastanaga i tomàtigues o simplement, una vegada cuit, acompanyar les rodanxes del rellom amb ensalada o patates fregides i un poc de salsa, al gust.

Devem la recepta a Antònia Vives Melis (Son Carrió, 1940) qui l’havia après de la seva mare.