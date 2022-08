Los puntos sobre las uves | Visitas en tropel

Me siguen llamando la atención, y no me acostumbro, las visitas en tropel que hacen los políticos a diferentes lugares cuando intuyen que el lugar en cuestión puede funcionar bien. ¿Que hay una feria turística en Saskatchewan, Canadá (que todo podría ser)?, pues allí nos presentamos la presidenta del Govern, el del Parlament, la del Consell si la cosa se tercia, cómo no, un consejero o dos, algún director general que otro, el/los jefe/jefes de gabinete y alguien de protocolo por si hay que coordinar que nos lleven los cafés. Todos, por supuesto y por descontado, dignamente (es un decir) viajados, alimentados y alojados, que por algo nos representan a todos y la factura la pagan ustedes. Tenemos el consuelo de poder votar a otros, pero cuidado, que los antecedentes son chungos: los otros se iban de fulanas a Moscú... que sepamos.