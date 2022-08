Entre copas, cine y Rosalía

Agárrense que vienen curvas, porque vaya semana hemos vivido... Y lo que nos queda. Porque sí, porque los reyes y sus hijas ya están en Mallorca y porque aún les quedan unos días más en la isla, pero en esta semana solo se ha hablado de la motomami, de Rosalía, un ciclón. No sé si somos conscientes de lo que supone que la artista catalana haya grabado su Despechá en la playa de Portixol, pero ya les aseguro que la repercusión ha sido tan relevante que ni mil visitas de los monarcas y posados varios pueden acaparar tanto interés mediático. De hecho, revisen las portadas de estos días: nada ni nadie le hace sombra. No hagan tampoco mucho caso a los rumores, esos que apuntaban a que la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron en el concierto. Sí que vieron a Rosalía, pero en Madrid. Lo que hicieron el lunes fue ir a cenar a casa de unos amigos cuando acabó la visita a Valldemossa. No se crean tampoco que en los días que no tienen agenda oficial se quedan encerrados en Marivent. Ya no hay barco, ni lancha Somni, pero sí que salen a navegar de manera frecuente. Nada como tener conocidos con yate. Trá, trá.

Y hablando de yates. Que Florentino Pérez haya vendido su barco, el Pitina, a un famoso abogado de la alta sociedad valenciana deja un sabor agridulce en Mallorca, isla que fue su centro neurálgico de operaciones durante sus vacaciones de verano. Es una pena que la melancolía le pese demasiado como para volver. Quien siempre regresa, año tras año, es el presentador Joaquín Prats, que se acaba de comprar una casa valorada en un millón de euros en Sant Agustí. ¿Será la isla en un futuro su residencia oficial? Un Atlántida de récord Mira Jaume (Ripoll), deja ya de superarte año tras año. Vaya última edición del Atlàntida Film Festival nos has brindado, y vaya imagen la tuya entre Isabelle Huppert, Marina Abramovic y la reina doña Letizia. Eso sí que es un broche de oro. Nos hubiera encantado, eso sí, enterarnos de qué estuvieron hablando la reina y Leticia Dolera. No hubo forma de arrancarle ni un cotilleo a la directora, guionista y actriz; eso sí, bien contenta estaba de haber podido intercambiar algunas palabras con su majestad. Igual, igual que Amaia, con taco incluido durante el concierto. Brincaba y todo la extriunfita tras la felicitación real. «Me ha gustado mucho el concierto», le dijo doña Letizia. La noche ya estaba hecha. Por cierto, que entre el público también nos encontramos con fans incondicionales de Amaia, para muchos la verdadera reina de la velada: Alba Reche, Silvia Selas, Anaju,Carla Cristallini, Martina Hache, Gomz, Lucía Pardavila y Charlie Cole fueron de los que más la aplaudieron, y con razón. Amaia es especial. Hamacas de edición limitada ¡Qué suerte tenemos en la isla de contar con tanto talento y tanta versatilidad! Un buen ejemplo es el diseñador Sebastián Pons, que no solo imagina prendas sino hasta mobiliario. Pons presentó junto a Toni Bordoy y Joan Adrover el proyecto Marina Dolça, cuyo objetivo es rescatar el diseño de las hamacas clásicas cuyo origen se remonta a 1919. En la feria que tuvo lugar hace unos días en Porto Colom y en la que participaron más de 80 expositores, se pudieron ver in situ la reproducción de 10 hamacas de edición limitada que pueden ser customizadas por el cliente con telas antiguas y todas realizadas de manera artesanal. Compartimos velada con Celeste Hampton, Marc Sanç, Xisco Barceló o Bélgica Ramis, entre otros. Pablo Erroz, el otro protagonista Y ya que hablamos de talento, el sobrenatural de Rosalía y el innato de Sebastián Pons, no quiero dejar fuera al joven Pablo Erroz. Quienes tenemos el privilegio de conocer sus orígenes y le hemos visto crecer, tenemos motivos dobles para alegrarnos en la que ha sido su semana grande. Llevaba varios días mordiéndose la lengua cada vez que nos veíamos y me decía que estaba preparando «algo especial» y que aún no podía hacerse público. Por eso, la confirmación de que la falda que doña Letizia lució en el primer agroposado -con permiso de la compañera del grupo Vocento, Arancha Furundarena, que así ha bautizado a estas excursiones reales- era del diseñador mallorquín ahogó un grito en medio de ese paseo por Valldemossa. «Fue mi madre la que me avisó de que se la había puesto», nos contó un Erroz que dedicó varias jornadas a confeccionar ese diseño exclusivo. Si la colaboración con Zarzuela se prorrogará en el tiempo, no lo sabemos, pero que le quiten lo bailao. Por cierto, que fue uno de los invitados al cóctel en Marivent, junto al pastelero Lluís Pérez. No tienen mal gusto los reyes. Proa Premium, en el Náutico de Palma La 40 edición de la Copa del Rey de Vela Mapfre que se celebra en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma son el escenario perfecto para que patrocinadores y marcas colaboradoras inviten a clientes y amigos a disfrutar desde alta mar de la competición, así como degustar un desayuno brunch firmado por Puro. En esta ocasión, Proa Premium, concesionario oficial de BMW Ibérica, reunió a un grupo de amigos, entre los que estaban Pere Joan Pujol, David García, Vicenç Tomas, la eurodiputada Rosa Estaràs o el cocinero Santi Taura. Cap Vermell, parada gastronómica Roka, el japonés de fama internacional, ha vuelto a elegir cap vermell grand hotel para ofrecer toda una experiencia sensorial a través de la gastronomía de la que podemos dar buena cuenta. Si me lo permiten, no se vayan sin probar el sashimi de pez limón ni el bacalao negro maridado. Si pueden, además, dediquen un fin de semana a disfrutar del complejo Cap Vermell y sus diversos restaurantes: desde el dos estrellas Voro al Balearic y el Tapas Bar. Proyecto Degeeart en el Nivia Born Hotel El artista Vicenç Palmer protagonizó el evento de presentación de Degeeart, un proyecto artístico creado por Ginard Design, marca dedicada a la promoción de arte y artistas de ámbito local e internacional. En esta ocasión, el escenario escogido para realizar esta exposición física -también tiene su parte virtual- fue el Nivia Born Boutique Hotel, donde durante todo este mes de agosto se puede contemplar la obra de Palmer.