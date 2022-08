Carabassons farcits de verdura.

Solem considerar verdures els carabassons i altres productes de la terra, quan potser el més correcte seria dir que són hortalisses, ja que la verdura sol tenir el verd com a color predominant. El carabassó es troba ara mateix en un moment òptim de producció i és, per altra banda, una planta prolífica que ofereix moltes possibilitats: en tombets, truites, farcits diversos, pastissos, arrebossats, raoles, cremes i, més recentment, també en fideus prims i carpaccios. Més del 90 per cent del seu contingut és aigua, pel que es pot considerar ideal per al temps més calorós.

Ingredients Carabassons, porro, ceba, pastanaga i altres hortalisses al gust, cuixot (opcional), farina, galeta capolada, mig tassó de llet, ous, moraduix (o altres herbes aromàtiques), salsa de tomàtiga casolana, saïm, sal, pebre bo. Preparació Xaparem els carabassons crus en dues meitats, al llarg. Els buidarem deixant-los una vora gruixadeta.

Trossejarem la popa que n’hem tret.

Amb oli d’oliva iniciarem un sofregit de porro i ceba en juliana prima. Hi podem afegir pastanaga ratllada i altres hortalisses com tomàtiga, pebre, all o julivert. Al gust.

Quan la ceba estigui més de mig feta, hi afegirem la popa dels carabassons i ho remourem tot. Quan el sofregit sigui cuit hi afegirem una cullerada generosa de farina, que torrarem uns minuts.

Hi afegirem un tassó de llet i remenarem fins que tot plegat vagi quallant; aprofitarem per salpebrar-ho i per afegir-hi moraduix o una altra herba aromàtica del nostre gust, que perfumi la massa.

Quan estigui al seu punt, la retirarem del foc i en haver refredat hi mesclarem un vermell d’ou (o en proporció). Mentre, escaldarem els carabassons buits i els escolarem.

Quan seran freds, els farcirem de la massa anterior. Per damunt el farcit hi escamparem el blanc d’ou ben pujat i galeta capolada.

Els col·locarem dins una rostidora untada amb saïm perquè no s’aferrin.

Els introduirem al forn i els courem fins que estiguin al seu punt.

Els podem servir al costat d’una salsa de tomàtiga casolana.

La recepta és de Maria Portell Mas (Vilafranca, 1921 - Petra, 2010), qui assegurava que el farcit és encara més gustós si hi afegim petits daus de cuixot... Però ja no serien vegetarians.