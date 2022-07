Sopes amb gambes

La gamba és un dels crustacis més valorats dins la cuina de la Mediterrània occidental; a Mallorca ha anat prenent més protagonisme a causa de dos factors: l’evolució cap a una gastronomia més global i sofisticada (paelles, sarsueles, graellades...) i per l’arribada d’espècies congelades a un preu més assequible. La gamba mallorquina -el seu sabor és únic- ha estat sempre molt preuada (sovint sobrepassa els 100 euros per kg). Cal recordar que la seva captura està oficialment regulada des de 1949 i potser per aquest motiu no es troben gaires receptes d’una certa antiguitat.

INGREDIENTS:

- 400 g de gambes - 200 g de sopes - 2 o 3 manats d’espinacs - 2 manats de grells o de cebes tendres - 4 tomàtigues de ramellet - 1 manat gran de julivert - brou de peix - Alls, sal i pebre bord

PREPARACIÓ:

- Netejarem tota la verdura a utilitzar i l’escorrerem.

- Eliminarem tots els fils (antenes) de les gambes.

- Dins una greixonera amb oli abundant hi sofregirem lleugerament les gambes pels dos costats. Les traurem i reservarem.

- Dins el mateix oli hi sofregirem un bon grapat d’alls pelats i xapats pel mig, juntament amb els dos manats de grells o cebes tendres tallucats.

- Quan els grells comencin a coure’s, hi afegirem les tomàtigues pelades i trossejades; ho girarem unes quantes vegades.

- De seguida introduirem els manats d’espinacs trossejats (han de ser abundants perquè reduiran molt i constitueixen la base del plat), així com un bon manat de julivert picat.

- Girarem sovint la verdura per tal que no s’aferri i se sofregeixi per igual.

- Pocs minuts després (la verdura pot ser un poc grenyal i no cal que sigui gaire cuita), abocarem un bon brou de peix (important) i deixarem que bulli no gaire més de 5 minuts amb la verdura. Al darrer bull hi podem afegir una cullerada de pebre bord i salarem a conveniència.

- Ja per acabar, dins una greixonera hi escaldarem les sopes amb el brou i la verdura. Escamparem les gambes per damunt de la verdura i acabaran de coure’s amb la bavor si al llarg d’uns minuts deixam la greixonera tapada.

- Les sopes no han de resultar brouoses.

- Dins la cuina marinera de Mallorca es troben altres sopes amb crancs, amb tortuga, amb cranca, i nombroses sopes de peix.