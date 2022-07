Juli Fuster: «no me enteré de nada yo»

¿Qué tal, doña Juli?

Aquí, con mis errores administrativos inocentes.

¿Inocentes?

Absolutamente inocentes, si llevo la inocencia escrita en la cara.

Lo chungo es que hay errores administrativos tipificados como faltas y otros, incluso, como delitos...

Yo no me enteré. Me ponen los papeles a firmar y ¿cómo me voy a enterar de algo por una firmita solamente?

¿Una firmita solamente?

Una sólo, y mire usted qué lío.

La convocatoria de la oposición la firmó...

Vale, dos firmas...

El nombramiento de los tribunales de la oposición de su niña...

Puede que fueran tres, vale.

La desestimación de la reclamación al tribunal de un opositor al que no se valoró el examen por haber firmado su ejercicio...

A ver si fueron cuatro firmas...

La resolución de las alegaciones...

Cinco firmas, bueno...

...la del recurso de alzada

Igual fueron seis, puede...

Y después se recibe el recurso contencioso administrativo...

Digo yo que se recibiría, claro...

...el Tribunal Superior de Justicia les reclama todo el expediente y tampoco se entera...

¿Esas cosas se hacen?

...se da audiencia a todos los afectados, incluidos su hija y su yerno...

Es que a veces no me lo cuentan todo...

Formalizan la demanda, usted la contesta...

Yo no contesto nada, ¿eh? Yo firmo papelotes.

¿Y dice usted que no se enteró de nada?

A ver, que hay mucho lío en el Ib-Salut...

¿Y cuando le dan la plaza a su hija y a su yerno usted tampoco se entera?

Algo oí esos días... puede...

¿Y su señora que es consellera y lista tampoco se dio cuenta de nada?

Pobrecita, que va a tener que hacer una Agencia de Salud Pública para no tener funcionarios.

O sea, que usted no se enteró de nada...

Vicenç Thomás tampoco se enteró de lo de su nene, y no le ha pasado nada, ¿eh?