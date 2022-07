Homenatge a Santa Eugènia

Aquest és un dels tres vins que avui dia elabora el celler Vidal Serra de Santa Eugènia. «Hem volgut fer un homenatge al nostre poble que, com a tots els municipis petits, sempre hi ha curiositat per saber què fa el veïnat», comenta amb una rialla Josep Vidal. El seu germà, Rafel, i ell l’han decorat amb una etiqueta obra de Jaume Garau: una silueta urbana en què apareixen l’església taujana i un molí del Puget i en la qual, al fons, a l’altra banda del vidre, s’hi albiren dos niguls i un ocell volant.

Aquest gust pels petits detalls també queda patent quan encetam la botella, ja que el tap està serigrafiat amb un dibuix de Melicotó, l’estudi creatiu que dia a dia contribueix a augmentar la nostra autoestima com a mallorquins i catalanoparlants. Aquest orgull per ser qui som, també es manifesta en la feina dels germans Vidal Serra per cuidar els ceps que començaren a sembrar el seu pare i oncle en els anys noranta del segle passat. Tastam aquest vi a la finca del Vinyet, des d’on es té una bona vista del puig de Cura, del puig d’en Marron i del poble al qual fa honor aquest rosat jove. Xafarder 2021 destaca per tenir uns reflexos salmonats. És un vi molt aromàtic, amb una flaire de maduixa madura i amb reminiscències de síndria, que manté la fruita en boca gràcies a la bona feina que fan amb les varietats Sirà (50%) i Merlot (50%). Pot acompanyar perfectament un gall de Sant Pere torrat, unes broquetes d’indiot i pebres, com també una amanida de llenties, tomatigons i formatge feta.