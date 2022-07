Perdón por la indiscreción | Adivina dónde van los tiros

¿No lo echaban de menos? Yo, muchísimo. Unos meses sin saber nada de él es tiempo perdido; no se pueden hacer chistes, ni memes... Su ausencia duele. Pero como siempre decimos, la realidad supera siempre a la ficción y te acaba estropeando un buen titular. Hace unos días se podía leer en un medio nacional una noticia que decía algo así como que Froilán, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, iba a cumplir 24 años y que llegaba a una etapa «de madurez» tras graduarse en Administración y Dirección de Empresas en Madrid. Según la información, el joven muchacho había decidido «voluntariamente» ceder todo el protagonismo —como si le hiciera falta su permiso— a su hermana Victoria Federica, ahora Vic y portada de la revista ¡Hola! en su faceta de influencer. Desde mayo que no teníamos noticias del nieto mayor de los reyes eméritos, cuando se supo que la villa de lujo donde pasaba unos discretos días de descanso en Eivissa fue asaltada por una organización criminal. Y justo ahora, un nuevo sobresalto, con mafia, pistolas e intervención policial. ¡Lo qué gusta un sarao en la casa Borbón!

Ya lo sabrán, porque no se habla de otra cosa, pero Froilán —Felipe, ‘Pipe’— se fue a Marbella a celebrar su cumpleaños y en la discoteca donde bailaba aquello acabó como el rosario de la aurora. Un grupo de narcotraficantes de origen holandés protagonizaba una reyerta en la zona vip del establecimiento que acabó con cinco heridos de bala, dos de ellos en estado grave. Ninguno, amigo del sobrino de Felipe VI. ¡Vaya susto! Por cierto, de miedo será la factura que abonen desde Casa Real en las próximas fechas. Estos días pasados han empezado a pedir presupuestos a diversos caterings de la isla para alimentar durante 15 días a alrededor de 250 personas que se desplazan hasta Mallorca para las vacaciones —menguantes— de los reyes y sus hijas. También se ha solicitado un precio de menú estándar, así que no está descartado del todo que finalmente vaya a haber recepción a la sociedad civil en la Almudaina. Veremos.

¡Qué orgullo de orgullo!

Somos conscientes de que vamos con algo de retraso en cuanto a los eventos que aquí les contamos, pero ya les dijimos que la agenda este verano es intensa y que hay mucha tela que cortar. Esta semana nos fuimos a Inca para disfrutar de su Orgullo y, de paso, charlar con nuestros amigos de Diabéticas Aceleradas y con su invitada más especial: Bibiana Fernández estuvo de diez, agradecida, emocionada y dejándose querer. Su llegada al Teatre Principal d’Inca fue apabullante; su implicación con el cuerpo de baile encabezado por Clauda Devest, una maravilla; y su disposición con la prensa debería ser ejemplo. Allí nos encontramos con muchos amigos, como Pablo Erroz, Lluís Pérez, Carles Verde, Llum Barrera o la familia Ferragut, del Auditòrium.

‘By the seaside’

La concept store digital Trobat.co, proyecto de la publicista Dolli Taylor, celebró su tercera experiencia efímera en la finca Sa Caleta, en Son Moll, donde se pudo disfrutar de un fin de semana de arte, gastronomía, música y naturaleza bajo el título de By the seaside. Con música en directo protagonizada por Christina Jones & the boys; Emma Lohan y el dj Carlos Mayans, amigos y clientes como el tatuador Nil Marqués, el fotógrafo Satino Lamorte o la propietaria del hotel Creu de Tau, Marga Soler, pudieron apreciar de primera mano la obra de los catorce artistas participantes, entre ellos, Mariadela Araujo, Edurne Camacho, Biel Miralles o Vera Edwards. La comida corrió a cargo del restaurante Cova Negra, del chef Pablo Tamarit.

Una noche en el teatro

No quisimos perdernos la primera semana de estreno de Bacanal, del Circo de los Horrores. Así que nos fuimos hasta Son Fusteret para dejarnos seducir por el espectáculo —no vamos a hacer spoiler— y, de paso, ver quién más cayó en la tentación. Así fotografiamos a Francisco Cañadillas y Antonia Espada; a Nicolás Llabrés y Noelia Martín o al grupo formado por Meritxell Costa, Sara Amat, Victoria Pérez, Mónica Ojeda, Chus Calero o Estefanía Sabariego.

Nivia presenta su Afterwork en el cielo del borne

Cualquier excusa es buena para dejarse caer por el nivia born boutique hotel, dirigido por Anne Sloth. Puede presumir, y lo hace, de tener una de las mejores vistas al Paseo del Borne y también a la catedral de Palma. Su terraza o rooftop, como ahora llaman a la última planta, se ha convertido en el perfecto reclamo para poder disfrutar de un cóctel o un aperitivo con la puesta de sol como atractivo. Hace unas semanas invitaron a amigos y clientes a conocer su Afterwork que incluye música en directo. Allí vimos a Myriam Nogueira, Eva Moreno, Nuria Amat, Helena Guitart, Javier Llamas, Oksana Horbal y Rafa Romero.

La mejor comida italiana en Inn Pool Club Calvià

Hay que reconocer que fue toda una sorpresa para el paladar. Muchos se imaginan que lo que pueden encontrarse en un beach club es comida de supervivencia, pero nada más lejos de la realidad. De la mano de Maria Juan de Sentmenat y su agencia, Estudios Sentmenat, pudimos descubrir hace unos días el nuevo Inn Pool Club, en Calvià. Con Maurizio Bovino al frente, este espacio ofrece una sorprendente carta de comida italiana donde destacan sus rissottos y sus postres.

Solidaridad y música entre viñas de Binissalem

El celler tianna negre, en binissalem, fue el escenario escogido para celebrar un concierto a beneficio del Grupo de Investigación en terapias avanzadas y biomarcadores en oncología clínica del IdISBa contra el cáncer en Son Espases. La cita, que contó con numerosos amigos y donde se lograron recaudar 1.500 euros, estuvo protagonizada por el Esemble de Tangos La Cuarentena, un grupo musical formado en 2004 y que ofreció un recital lleno de canciones del folclore argentino y de tangos muy reconocidos. A la finalización del concierto, en el que vimos a la familia Morey-Garau, se pudo disfrutar de una degustación de vinos de la bodega.