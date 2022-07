Premsal Blanc i Callet - Finca Serena | Dos vins refrescants de La terra de Montuïri fets per Tomeu Verdura

Una de les novetats d’aquest 2022 és el vi Finca Serena, un projecte que va començar el 2017 quan l’empresari Pau Guardans i Cambó, net del polític català Francesc Cambó i Batlle, va posar fil a l’agulla per obrir el seu primer hotel a Mallorca, concretament a Montuïri. Finca Serena és l’antiga possessió del puig Moltó, entre el torrent de Pina i els talaiots de Son Fornés.

Des d’un primer moment, Guardans va tenir clar que volia sembrar-hi ceps i que volia fer un vi de qualitat, d’acord amb l’exclusivitat i qualitat que ofereix l’establiment turístic. Per això, va apostar pel coneixement i assessorament de Tomeu Llabrés, del celler Can Verdura, que ha tengut carta blanca en aquest projecte. Llabrés és enòleg i enginyer agrònom, i a més és fill i net de viticultors de Binissalem. També és renet de viticultors: el repadrí Toni feia raïm de balança damunt l’estació de Binissalem, mentre que el besavi Joan venia la verema que feia en aquest mateix municipi, fruit de la terra de call vermell.

L’aposta per les varietats autòctones, com ara Callet, Giró Ros i Premsal Blanc, a més de la catalana Monastrell, que pot complementar molt bé per fer cupatges amb les altres tres, és la pedra angular d’aquest projecte vitivinícola. En total hi ha sembrades 10 hectàrees de vinya ecològica i els primers vins són de l’anyada 2021, que es varen presentar en societat la setmana passada amb bona nota. Concretament, han estat 4.000 litres de blanc i 4.500 de rosat. Llabrés comenta que es va vermar el 17 i 18 de setembre de l’any passat, primer el Premsal i l’endemà el Callet.

El celler encarregat de fer el vi ha estat Vins Ripoll de Binissalem, que té una part del negoci dedicada a producció local, cada dia més important. El raïm es va premsar directament. Es va fer un desfangat estàtic per netejar el most, en acer inoxidable a baixa temperatura, i va fermentar a 19 - 20 graus. El rosat té el color que va agafar tot just premsat, sense cap contacte més amb la pellerofa. Després, d’octubre de 2021 a maig de 2022, ha reposat en dipòsit d’acer inoxidable i s’ha filtrat suaument abans d’embotellar.

D’una banda, el blanc és un monovarietal de Premsal Blanc, que té un groc palla molt pàl·lid, amb aromes de flors blanques i de pera, i amb reminiscències de fulla de pi. En boca és molt refrescant, amb una acidesa molt equilibrada. D’altra banda, el rosat és un monovarietal de Callet, de color salmó pàl·lid. En nas, hi ha notes herbàcies i de taronja, i en boca hi ha records de cirera.

El vi es pot tastar al restaurant de Finca Serena, Jacaranda, que esper que li canviïn de nom per un de més nostrat, i als hotels Único, la firma hotelera de Guardans. Per cert, aquest empresari presentarà novetats a Mallorca perquè aviat obrirà les portes del seu segon hotel a l’illa, Finca Gaieta, situat entre sa Pobla i Pollença.