Perdón por la indiscreción | De sal, de sol y de una canción

Intento en la medida de lo posible no hablar de actualidad política en esta sección, pues aquí estamos para otra cosa. Pero claro, es inevitable no mencionar que esta semana hemos asistido al fin de curso parlamentario con el debate del estado de la Nación y a una, cuando ve a los oradores subidos en el estrado del Cogreso, la cabeza no deja de darle vueltas y se imagina a protagonistas de la prensa rosa haciendo lo propio en su campo. No sé quién podría ejercer el papel de Pedro Sánchez o el de Cuca Gamarra, aunque tengo varios candidatos y candidatas en mente (seguro que ustedes también), pero seguro que serían unas jornadas muy interesantes: unos y otros sacándose trapos sucios, con amigos y enemigos... muy rollo Sálvame.

Perdón, que me desvío del tema. A raíz de este acontecimiento, he querido revisar el estado de mi propia sección, ver qué podemos mejorar, cómo incorporar nuevos protagonistas y cómo seguir divirtiéndoles. Prometo que en próximos números irán notando esta nueva tendencia, pero lo primero es lo primero. Las prisas nunca son buenas consejeras, así que toca una rectificación. En el pasado número, erré en un apellido y escribí que el propietario de Rocamar era Pep Rosselló y no Pep Calafell; afortunadamente, en el pie de foto estaba bien puesto pero, al César lo que es del César y todo fue culpa mía. Lo que no es un error sino toda una verdad es que en Rocamar, en Port d’Andratx, la carta es fabulosa. No se la pierdan.

The Gypsy Truck

Cualquier excusa es buena para ir a Deià y dejarse seducir por la atmósfera del hotel La Residencia. Pero si necesitan un aliciente más, un empujoncito, sepan que hasta finales de este mes de julio cuenta en sus instalaciones con el primer fashion truck de nuestro país. The Gypsy Truck es una boutique sobre ruedas, con firmas y prendas de edición limitada con el sello de Natalia de Puiggrós, su impulsora.

Aunque nació en Formentera en 2015 y ha hecho de Eivissa su base, este verano de 2022 estará presente de manera simultánea en las tres islas. De momento, quienes ya han podido comprar caftanes, kimonos, vestidos ligeros, faldas o camisas fueron los primeros invitados, entre ellos, Irene Jofre, Jackie Herbst, Nacy Ramírez, Mercedes López, Cata Pol o Andrea Pomar.

Con ganas de más

No lo decimos por decir. Es que fue así y los más de 700 asistentes lo pueden corroborar. La Flower Power de Puerto Portals fue todo un éxito y una sorpresa continua por su selección de grupos musicales, su animación y sus decorados. Sí, estuvieron presentes la modelo Lorena Bernal o el artista Domingo Zapata pero, si me lo permiten, me quedo con la banda Abbey Road que demostró por qué es el grupo de habla no inglesa número 1 del mundo en imitar a Los Beatles. Espíritu libre, baile, sabor a sal y muchos que vieron hasta el amanecer. No se perdieron la fiesta Eli Tulián, Clarissa Wellen, Mirta Pascual, Sonia Mata, Amaia Arteta e Ivanka Faria.

Verano en suculenta

Más de un centenar de personas aceptaron el dresscode (todo al blanco) y descubrieron la nueva carta del Suculenta, en el Port de Sóller, y que tiene ahora al chef Guillermo Moyà como máximo responsable. David de Vicente y Gonzalo García San Miguel, director y propietario del establecimiento, respectivamente, ejercieron de anfitriones de una velada a la que asistieron, entre otros, el alcalde del municipio, Carlos Simarro, o el director general del Transporte Aéreo y Marítimo, Xavier Ramis.

Asamblea de Asinem en Son Muntaner

La asociación de instaladores eléctricos de mallorca celebró a finales de junio su asamblea anual en las instalaciones del Golf Son Muntaner, en Palma. Al finalizar la reunión, el exfutbolista Julio Salinas ofreció una charla motivacional para todos los que acudieron. Entre ellos, el presidente de la entidad, Francisco Javier Piña; el director general de Energía y Medio Ambiente, Pep Malagrava, o el director general de Política Industrial del Govern, Antonio Morro.

Séptima edición del Estimar

Dirigido por gabriella carluci, la VII edición del Festival de cine ítalo-español volvió a ser todo un éxito y un punto de encuentro para los amantes del cine. El festival, presentado por Caterina Ross y retransmitido por Italiana FM, contó con la asistencia del director mallorquín Daniel Monzón, el actor Pep Tosar y el ministro de Turismo italiano, Massimo Garavaglia.

Maya Fiennes en Port Adriano

La segunda edición del wellness global experience, organizado por Creativity Events Palma y Soledad Bescós en Port Adriano, reunió a casi medio centenar de mujeres en una masterclass de Kunda Dance impartida por la célebre gurú y creadora del método, Maya Fiennes, que viajó expresamente desde Los Ángeles para impartirla. Se trata de una sesión durante la cual se baila, se canta, se ríe y se grita como fórmula para liberar el estrés.