Isabel Díaz Ayuso | «¿Orgullo de ser boyeras?»

¿Qué tal, doña Isabel?

Eufórica, como siempre.

Últimamente está usted soltando doctrina...

¿Verdad que sí? Soy una generadora de ideología absoluta.

Pues hay quién dice que es notoria su ignorancia, así en general.

Eso lo dirán los comunistas, que me tienen mucha manía.

Dicen que Casado...

Bueno sí, ése seguro que también lo dice.

¿Qué ha pasado con el día del Orgullo en Madrid?

Mire, la plaza de Chueca no es lo que era. Hace años allí quedaban los hombres para dirimir sus diferencias.

Bueno sí, allí quedaban las bandas de navajeros para dirimir sus diferencias a navajazos.

No me diga que eso no es viril.

Hombre, no sé qué decirle...

Mi Miguel Ángel sí que es viril, ¿verdad?

¿Su Miguel Ángel?

Rodríguez, que me protege de las preguntas de las periodistas comunistas.

¿No será que le da miedo que usted responda a las preguntas sola?

Usted es también comunista y le estoy respondiendo sin ayuda.

¿Comunista yo?

¡Y del Barça, seguro!

Insisto en que me explique lo del Orgullo

¿Orgullo de qué? ¿De ser marica? ¿De ser boyera? ¿De ponerte hormonas hasta que te salgan cosas que no te tienen que salir?

Pero hombre, no diga esas cosas...

De hombre nada, ¡mujer! ¡Y bien mujer!

Sin duda, pero debería ser usted más empática...

Hasta el moño. Que me hagan la fiestecita un día, vale, lo puedo admitir. ¿Pero tener que aguantar eso un mes entero? Se libran porque la Comunidad de Madrid no tiene transferida a la policía, y como la policía la dirige uno de ellos, que además estaba en la fiestecita...

O sea que si dependiera de usted...

Si dependiera de mí el Orgullo se celebraría igualmente, pero que se vayan a celebrarlo a la sierra, por ejemplo, y sin molestar. ¡Hombre ya!