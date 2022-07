Coca de julivert amb peix

La coca de julivert és una de les delícies de l’estiu i més encara quan es remata amb peix fresc. Una condició indispensable per assolir l’excel·lència rau en la quantitat i varietat de la verdura que ha de cobrir la pasta: grells, bledes, espinacs, alls i tomàtigues de ramellet, però sempre amb predomini del julivert, que ha de ser la verdura més abundant. Pel que fa al peix, que donarà sabor i color a la coca, en aquests mesos estiuencs és ideal l’aladroc, però també el gató, la mussola i el moll petit. I quan no es troba peix fresc, no hi maldiu l’arengada.

INGREDIENTS PER LA PASTA: 1kg de farina (es podran fer tres coques), 1 o 2 ous, 1 tassó (grossària d’aigua) d’oli, 2 tassons d’aigua tèbia i llevat de la grossària d’una ametlla. (Si en lloc d’aigua es posa sifó es pot obviar el llevat i fins i tot l’ou). PER AL COMPANATGE: 1 manat gros de julivert, mig manat de bledes, mig d’espinacs, un manat de grells o cebetes tendres, alls, tomàtiga de ramellet, oli, sal i pebre bord. Aladrocs, gató, mussola, molls, arengada... PREPARACIÓ: 1. Posarem el llevat dins un ribellet i el fondrem amb l’aigua tèbia. Hi afegirem la part líquida de la pasta (oli, ous) en la proporció descrita. Introduirem la farina i pastarem. La pasta no ha de resultar massa espessa. Deixarem tovar. 2. Netejarem la verdura, la tallucarem i la deixarem degotar. Minuts després —si fa falta la premerem per tal que perdi l’aigua— hi mesclarem els alls tallucats i l’amanirem amb sal, oli i pebre bord. 3. En haver tovat, escamparem un sostre finet de la pasta per damunt les llaunes. (És molt pràctic posar paper vegetal a baix, abans d’estendre la pasta). 4. Empolvorarem la pasta amb una mica de pebre bord i, tot seguit, hi començarem a escampar verdura abundant, perquè dins el forn reduirà de valent. 5. Escamparem el peix trempat prèviament amb sal i oli, de manera que no quedi cap bocí de coca sense tallada. 6. Regarem la verdura amb unes gotes d’oli verge i enfornarem la coca. Al principi amb foc fort i 10 minuts després passarem a foc moderat. 7. Aproximadament ha de coure uns 45 minuts, depenent, com és lògic, de la potència del forn.