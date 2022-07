Te felicito, qué bien actúas

La semana pasada no me dio tiempo a comentar la reunión de los mandamases de la OTAN en Madrid que, además de trabajar -dicen - se pegaron unos buenos días de juerga en la capital a costa del dinero de todos los contribuyentes: los de aquí y los de sus respectivos países. Quería hablar sobre cómo, conociendo un poco a doña Letizia, eso de que tuviera que hacer el papel de consorte, de secundaria, y ser la anfitriona de las mujeres de no era plato de su devoción. A la reina le hubiera gustado estar en el meollo de las negociaciones y, sin embargo, le tocó hacer de cicerone y esperar, por ejemplo, a la Primera Dama en más de una ocasión, con lo poco que le gustan los ‘tiempos muertos’ a la esposa de Felipe VI porque eso da oportunidad a los fotógrafos de captar detalles indebidos. Lo bordó, todo hay que decirlo, de ahí el titular de la crónica, y que me perdone Shakira.

Iba a hablar de todo eso hasta que amanecí con la noticia de que Letizia había dado positivo en Covid tras el despligue realizado por la Casa Real en Girona y que tan buenas críticas les ha reportado. Pronto, muy pronto, tendremos a los reyes y sus hijas en Marivent. Pero ese positivo en coronavirus me retrotrae al verano de 2020, cuando corrió el rumor de que la pequeña de la casa, la infanta Sofía, se había contagiado y que también lo habían hecho un grupo de escoltas; algunos de ellos tuvieron que hacer cuarentena en la isla. No se informó entonces, porque de la heredera y su hermana, se cuentan muy, muy pocas cosas. Lo que queda claro es que poco a poco van adquiriendo más protagonismo en solitario. A ver si en Mallorca se sueltan del todo. Quienes repiten y repiten, año tras año, visita a la isla son, por ejemplo, el matrimonio formado por Carlos Goyanes y Cari Lapique. A la hija de los Condes de Villamirandala se la vio esta semana de compras en las tiendas de Portals Nous. También ha vuelto el actor Jason Momoa, que prácticamente ya tiene base en Mallorca. Le gusta la escalada y la isla le ofrece los mejores escenarios posibles. Vuelta a los orígenes Con decenas de clientes y amigos. Así quisieron celebrar Pep Rosselló, dueño del restaurante, y Raquel Ruiz, directora del grupo, la reapertura de la nueva etapa del Rocamar. El establecimiento, que dispone de una ubicación privilegiada en el Port d’Andratx, justo al lado del mar y con unos atardeceres inigualables, fue protagonista de una velada gastronómica en la que los invitados pudieron degustar algunos de los platos de la carta, basados en productos locales, con acento mediterráneo y algunos toques de cocina fusión. A los fogones, el chef Tarik y un amplio equipo de reputados cocineros. Al ritmo del dj T-Mark, Shivone y Luis Fergón, bailaron y brindaron invitados como Sandra Masero y Pepe Lladó; Fernado Ibáñez y su mujer, Natalia Pérez-Fajardo, el pastelero Lluís Pérez y su chico Álvaro; Cristina Zaforteza, de Los Jardines de Alfabia; Magdalena Mesquida, presidenta de Vi de la Terra Mallorca, o Mar Sabater, Pedro Ladaria, Miguel Bibiloni y Marga Bosch, por citar unos cuantos de los asistentes que tuvieron un f in de fiesta, más allá de la medianoche, con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la bahía. 26 El paraíso gastro de Genestra No queremos acabar este número sin recordar lo emotivo que fue el evento de presentación del libro Mediterranean de nuestro admirado Andreu Genestra. En los jardines de la Fundació Sa Nostra, el chef que cuenta con una estrella Michelín, habló sobre su recetario, inspirado en el producto local, pero también sobre su familia, amigos y socios, sin los que no hubiera podido llegar a ser lo que hoy es ni habría podido evolucionar de la manera que lo ha hecho. A punto de convertirse en padre de nuevo, Genestra recibió el cariño mientras firmaba ejemplares de su publicación -con prólogo de Ferran Adrià -a decenas de clientes y amigos como Pedro Joan Olmo, Tomeu Garcíes, José Luis Mosteiro, María Carretero o Toni Cabot. Por supuesto contó también con el apoyo de otros compañeros de profesión como Tomeu Arbona y Adrián Quetglas, que estuvieron acompañados por María José Orero y Martina Sedliacikova, respectivamente. Nuevo espacio para Little India en Palma La marca creada por Anita Susanne Börjesson en 2009, Little India, inauguró el pasado mes de junio su nuevo espacio en la calle Victoria, en Palma. Después de una experiencia satisfactoria de siete años en la calle Brossa, la marca Made in India se traslada para poder ofrecer a sus clientes un renovado ambiente perfumado de aceites exóticos. Clientas como Elisa Permana, Laura Arístegui o Kepa de Dañobeitia ya conocen la nueva colección. I Edición del Torneo Absoult Golfers Hogar, decoración, gastronomía y golf se unieron el pasado 25 de junio en el I Torneo Absolut Golfers, que se celebró en el Golf Son Muntaner y el Golf Son Quint, en Arabella. Numerosos empresarios y caras conocidas participaron en este trofeo en el que el golf compartió protagonismo con muebles y artículos de decoración de las marcas Absolut Home, Absolut Cocoon y Absolut BBQ, cuyo propietario es Bertrand Descoubes. Palma-Santander, un viaje de los sentidos La compañía aérea Vueling, junto a turismo de Cantabria, presentó en el GPRO Valparaíso de Palma su ruta Palma-Santander, que contará este verano con hasta cinco frecuencias semanales hasta septiembre. Una delegación cántabra, presidida por la directora general de Turismo, Marta Barca, explicó a un reducido número de periodistas las bondades de su comunidad y se apoyó en el chef con estrella Sergio Bastard para conquistar los paladares más exigentes.