Pastís de carabassó

El carabassó forma part de la denominada «cuina mediterrània». Però cal recordar que és un dels aliments que ens arribaren d’Amèrica, com els pebres, les tomàtigues i les patates, entre molts d’altres. És una de les espècies de plantes comestibles domesticades més antigues d’Amèrica central, on s’assegura que era un dels principals conreus dels pobles precolombins i s’hi han trobat fòssils datats fa 7000 anys. A la nostra illa, la varietat que més es cultiva és el carabassó verd-blanquinós: una cucurbitàcia molt prolífica; per aquest motiu el seu preu és summament econòmic.

Ingredients Unes trinxes o daus de cuixot salat o de cansalada viada (bacó), carabassó, alls, oli, llet o nata per cuinar, sis ous, alfabreguera (o herba-sana o tem), saïm o mantega, sal, pebre bo i galeta capolada. Preparació Tallarem el cuixot salat en trinxes fines o en farem daus. També podríem utilitzar tallades molt fines de cansalada viada o bacó.

Dins unes cullerades d’oli hi sofregirem les trinxes de cuixot juntament amb uns alls picats.

Quan els alls hagin pres un mica de color hi afegirem dos o tres carabassons (dependrà de la grandària dels carabassons i del motlle que hem d’utilitzar), tallats en rodanxes o en mitges llunes. Els anirem girant fins que semblaran cuits.

Ho escolarem bé, per tal que perdin tot l’oli.

Dins un recipient hi batrem sis ous (la quantitat és indicativa per a una grossària determinada), als que hi mesclarem un tassó de llet (uns 200 ml) o bé un paquet de nata líquida del mateix volum.

Hi afegirem els carabassons i la resta de sofregit i ho assaonarem amb sal i pebre bo. Perfumarem aquesta massa amb alfàbrega ben trinxada o amb una herba aromàtica del nostre gust com l’herba-sana o el tem. Ho mesclarem bé.

Folrarem el fons i les parets d’un motlle amb saïm o mantega i galeta capolada. L’omplirem amb la massa obtinguda i el courem al bany maria o dins el forn, fins que amb un escuradents comprovarem una consistència escaient i tengui el color desitjat.

Quan hagi refredat, girarem el motlle dins un plat gran.

El podem servir sobre un llit d’ensalada, o amb una salsa de tomàtiga al voltant o amb uns pebres vermells torrats per damunt.

Devem la recepta a M. Antònia Vadell Ferrer.