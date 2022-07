Entrevista virtual | Boris Johnson: «Gobernaré decenios»

¿Qué tal, don Boris?

Divertido, si le digo la verdad

¿Y por qué no iba usted a decirme la verdad?

Me dedico a la política, no se olvide.

¿Parece que la mayor victoria de su partido en cuarenta años no le va a servir a usted para estar mucho tiempo en el cargo...

Yo no sería capaz de asegurar eso todavía. De hecho sigo siendo primer ministro...

Sólo hasta el otoño...

¿De qué año?

Se valió usted del Brexit para prosperar y postularse como primer ministro...

Fue una consecuencia. Nada más.

¿No se arrepiente de nada?

Haber dejado aislado al continente a veces me da cargo de conciencia. Pero me tomo una pinta de cerveza, un jerez, un gin tonic y un whisky, y se me pasa.

Los irlandeses dicen que, ahora que usted está fuera, que Londres deje de actuar unilateralmente y se coordine con Dublín...

¿Coordinarse Londres con Dublín? No me haga reír. Para que usted me entienda, es lo mismo que si pretendieran que Madrid se coordine con Pontevedra... o peor aún, con Palma. ¿Estamos todos locos?

¿Cuántos ministros le han dimitido?

No cuento las cervezas que me quedan en el frigorífico, como para entretenerme contando idioteces.

Pero han provocado que usted lo deje...

Un morito, un hindú y cuatro pelados más.

Le veo a usted un poco racista...

Soy inglés, y encima nacido en Estados Unidos, por si le sirve a usted de orientación.

Finalmente, las fiestas de Downing Street le han acabado pasando factura...

Lo que no se imagina usted es el calibre de las juergas que nos metíamos. Demasiado descontrol, lo reconozco, hasta que ha habido un bocas que lo ha cascado todo. Pero acabaré sabiendo quién fue.

¿Quién le sustituirá al frente del Gobierno?

Pues no lo sé. Porque ha sido pirarme yo y se han empezado a pegar entre ellos. Ocho son ya.

¿Su próximo proyecto?

Gobernar varios decenios, por supuesto.