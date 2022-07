Cabraboc Mestral, Esperit de Mallorca: La nova ginebra seca de pi i murta

Mallorca no té tradició històrica d’elaborar aquest aiguardent destil·lat, però fa devers 15 anys, hi va haver un boom pel que fa al naixement de marques i elaboradors d’aquesta beguda alcohòlica. Una d’aquestes és Esperit de Mallorca, amb la ginebra Cabraboc, que enguany celebren el desè aniversari amb la incorporació de la generació més jove: Max Capó Bucher.

Son pare, Miquel Capó; sa mare, Janine Bucher; i el seu padrí Jürgen Bucher varen crear aquesta marca el 2012. En el seu 10è aniversari han arribat als deu productes diferents: quatre ginebres, un licor de ginebra, un palo i unes herbes, un licor de taronja i dos aiguardents. Decidiren agafar la cabra com a imatge perquè són de Sóller, de fet, viuen aferrats al Barranc de Biniaraix, així que les cabres són les seves veïnes. Max Capó comenta que també els va semblar un símbol representatiu i emblemàtic de la Mediterrània, tant per la seva presència a tota la zona, com pel seu caràcter obstinat i lliure. «La nostra evolució ha estat lenta però segura ―continua dient. Al principi tot va començar quasi com una afecció familiar, ja que a ca nostra fa molts d’anys que treballen en el sector del disseny (estudi Foravila), desenvolupant marques i productes per a altres i tenien ganes de fer-ne un de propi. Amb els anys hem crescut fins al punt on som ara: una empresa plenament funcional, petita però competitiva, i amb un projecte apassionant».

De fet, Cabraboc ha rebut molt bones opinions de tots els membres de l’Associació de Barmans de les Balears (ABB). Tot i això, Max Capó apunta que un dels problemes amb què es troben són les cadenes d’abastiment d’envasos i el preu elevat: «El panorama s’ha transformat progressivament en una jungla sense llei, amb apujades de preu setmanals i comandes de botelles a empreses amb inventaris negatius, sense saber ben bé quan arribaran i a quin preu; i moltes vegades sense cap garantia que vengui alguna de les marques majoristes i et passi per davant, tot i haver-ho sol·licitat abans”.

Per celebrar el desè aniversari, presenten Cabraboc Mestral. Com la resta de productes que fan, s’elabora a LIMSA, respectant les fórmules de la família Capó-Bucher. Max Capó explica que està inspirada en la garriga mallorquina, les zones d’arbusts i pinars, molt habituals a la costa de la Tramuntana. Capó argumenta que «el Mestral és l’únic vent de la rosa dels vents que entra directament a la badia de Sóller, i quan bufa arrossega moltes aromes de murta i dels pins que es troben a vorera de mar, per això té aquest nom». És una ginebra seca amb una textura lleugerament oliosa a la llengua, gràcies als abundants olis essencials de ginebró, pi i murta. Per elaborar-la també s’usen llavors de coriandre i angèlica que li acaben de donar un toc únic.