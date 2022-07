Verbena en el Mallorca Live

De vez en cuando nos gusta poner en valor el trabajo que realizamos, no por presumir, sino porque detrás de mucha de la información que les damos, hay gente que confía en ti y que ejerce a veces tareas dignas del CNI para confirmar. Les adelantamos hace unas semanas que Rosa Estarás celebraría su fiesta de boda en la Colònia de Sant Jordi y eso ocurría el sábado 18 de junio. La eurodiputada del PP, que había contraído matrimonio en marzo con el banquero Luis Torres, reunió a sus amigos en un conocido restaurante para brindar por su amor. También anunciamos que Nico Hülkenberg y su mujer pasarían por el altar en Mallorca,y así fue. El sí quiero religioso -ya se habían unido en matrimonio civil en Mónaco- entre el piloto de Fórmula 1 y Egle Rusktyte se produjo en Sencelles, con unos pocos testigos privilegiados, el pasado 25 de junio. La fiesta posterior tuvo lugar en La Fortaleza. El tercero de los aciertos fue la boda en el seno del clan Escarrer. Alejandra Pou y Freddy Simoes se convirtieron en marido y mujer y lo celebraron en la mansión de SonVida de Gabriel Escarrer. El pleno, aunque este lo mantuvimos más en secreto para no poner demasiado nerviosos a los implicados, fue la fiesta de bodas protagonizada por el cineasta Marcos Cabotá y la madre de su hijo, Marta F. Vidal, este pasado viernes 1 de julio. El beach club Mhares, en Puig de Ros, fue el escenario escogido por la pareja para bailar hasta altas horas de la noche. (Vea aquí las fotos).

Por cierto, hablando de celebraciones: 40 años cumple este 2022 la regata más importante del Mediterráneo. La Copa del Rey Mapfre calienta motores en una edición que promete muchas sorpresas y en la que la figura de los reyes estará muy presente. Al tiempo.

Una película a todo color

Será la edad, pero aun no me he recuperado de los tres días de verbena continúa que supuso el Mallorca Live Festival; cuatro si contamos también el concierto de Marc Anthony y su propuesta a base de salsa y más salsa. La cuestión es que se echaban de menos estos eventos multitudinarios -me niego a hablar de la séptima ola- y la gente, de edades diversas, lo disfrutó de lo lindo. Sí, hubo quejas por el caos del primer día -hay que llegar con tiempo suficiente- y se pueden mejorar muchas cosas pero se olvida tras confirmar que Rigoberta Bandini es más que su Ay, mamá; que los escoceses Franz Ferdinand son elegantes a más no poder y que Muse está a otro nivel. Recordaremos que Christina Aguilera es una diva por muy corto que fuera su show, que no su torrente de voz, y que lo de C. Tangana es una película a todo color. Vaya montaje el del Cucho. Maravilla. Y todo eso, lo vieron, entre otros, el grupo formado por Laura Seguí, Majo García, Aitor Pérez, Víctor Hernández, Laura Sans y Adela Lines, o Toni Capó, Sara Builes, Roberto Alonso, Nuria Lara, Andreu Capó, Marina Pastor, Sergio López y su buen rollo. ¡Que siga la fiesta!

Gota a gota

Tuvimos la oportunidad de charlar con Mark Ríos, artista que se esconde bajo el nombre de Mr. Dripping y que está llamado a ser uno de los grandes del momento. Enla Soho Gallery Mallorca, en el céntrico Art Loft by Gallery Red, protagonizó una original perfomance junto a la mallorquina Elena Gual. Una tarde con mucha pincelada y movimientos sigilosos de la que disfrutaron, entre otros, Elena Dumphart, Sara Boton, Martina Benvenutto, Andreu Guirado, Juanita Casanas y Carlos Mayans.

Y ya van 14

La revista Lux presentó en el Mallorca Country Club su nueva edición, y ya van 14. Alicia Polo, editora de la publicación, invitó a amigos, clientes y colaboradores a un cóctel que estuvo amenizado por el grupo Amanecer Flamenco y que contó con un menú del chef Christian, los vinos de la bodega Santa Catarina y la coctelería del Gran Casino de Mallroca. Allí pudimos conversar con Jesús Basqueros, Macarena Pujalte, Miki Rapado, Chelo Ginard y artistas como L uis Maraver, Paola Rivero y Biel Mulet.

Latitud 39 inaugura el verano en Andratx

Con anfitriones como Toni Vera, Marga Quetglas y Javi cases nada puede salir mal, aunque el calor fuera casi insoportable. Latitud 39, el restaurante que ofrece una de las mejores vistas del atardecer en el Puerto d’Andratx, celebró hace unos días su fiesta de verano en la que se pudo degustar algunos de los platos de su carta, con mucho sabor mediterráneo y toques asiáticos. Por allí vimos a Susane Suell, Jaime Escalas, Chisca Ozonas, Aline Moreno o a las hermanas Victoria y Lorena Fernández. También a Tommy Ferragut, Jerónimo Ripoll y Juana Dols.

Xtant despide su tercera edición

La feria de textil patrimonial ha brillado con su mercadillo bajo la Catedral de Palma en lo que ha sido su tercea edición. Este año se incorporaron actividades paralelas, como un programa educativo en la finda de Raixa, así como una serie de experiencias en las que, por ejemplo, el público podía aprender a realizar su propio perfume de la mano de Viti Vinci. El plato fuerte fue, sin duda, la charla que Vandana Shiva realizó en el patio de La Misericòrdia.