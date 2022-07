Cuina amb memòria | Illes flotants

Hi ha diferents versions en torn a la paternitat (o maternitat) d’aquestes postres. Un expert anglès les defineix com una merenga que flota en una crema anglesa, que es prepara amb vermells d’ou, vainilla i llet calenta. Altres erudits, més fiables, asseguren que és un plat francès ja que va ser inventat per l’occità Auguste Escoffier, considerat un dels màxims fundadors de la gastronomia francesa de principis del XX, amb la denominació d’œufs à la neige (ous de neu). D’Occitània, el plat -que és més laboriós que difícil- pegà el bot a l’illa. Devem la recepta a Bàrbara Montserrat Mas (Campos, 1949), una gran cuinera.

Ingredients Per a la crema: 4 vermells d’ou

1 canonet de canyella

mig litre de llet

1 culleradeta de maizena (mida de cafè)

75 g de sucre Pel cobriment: Els 4 blancs

1 polset de sal i sucre en pols (el mateix pes dels blancs d’ou, de 75 a 90 g) Preparació En primer lloc farem la crema (com una natilla): dins un perol fora del foc hi posarem la meitat de la llet, la canyella, el sucre, la fècula de blat de moro (maizena) i els quatre vermells. Ho remenarem bé per tal d’evitar els grumallons.

Tot seguit ho posarem al foc, molt suau. Hi afegirem la llet restant mentre continuam remenant, sempre a poc foc, fins que espesseixi, sense que quedi massa sòlid.

Na Bàrbara diu que també podem posar els ingredients dins el microones i en pocs minuts estarà fet, evitant el perill que la crema s’aferri o es cremi.

Començarem a batre els blancs d’ou (sempre a temperatura del temps) amb un polset de sal. Hi afegirem, poc a poc, el sucre en pols.

Quan tenguem la merenga a punt de neu, amb l’ajuda de dues culleres n’anirem agafant i posant sobre la crema. Evitarem que es toquin les cullerades de merenga.

A part, dins una paella hi cremarem una cullerada d’aigua amb sucre. Escamparem filets d’aquest caramel per damunt el pastís de manera irregular. Bàrbara Montserrat assegura que sovint realitza dibuixets improvisats de caramel sobre un paper vegetal; espera que se solidifiqui i aleshores ho posa per damunt el pastís. També es pot mesclar nata líquida amb el sucre i sortirà d’un color molt semblant al toffee, o caramel de nata.