Rumores y verdades

Ay!, la de cosas que hay que leer. La verdad es que este mes de junio me lo he pasado genial leyendo crónicas, comentarios y artículos que pretendían sentar cátedra cuyos autores se han limitado solo a transmitir los rumores que llegaban a sus oídos . ¡Para qué contrastar una información si lo que decimos nos gusta más y no nos estropea un titular! Al final, para saber y poder contar la noticia hay que estar y hablar con los protagonistas. Lo demás, siempre, pónganlo en duda. (Vea aquí la galería).

Por suerte, el tener que compartir con ustedes estas páginas cada domingo, nos hace viajar de un lado a otro por la geografía de la isla y conversar con los que saben o con los que estuvieron, y esto permite desvelar que, por ejemplo, Carlos Latre y su mujer, Yolanda Marcos, antes de acudir a la boda de Chenoa, estuvieron cenando en El Jardín de Maca de Castro, en Alcúdia. También, que los triunfitos Gisela, Natalia, Álex Parreño y Geno pasaron dos noches en un hostal de las afueras de Palma y que, Chenoa y su ya marido, Miguel Sánchez, utilizaron el hotel L’Hermitage, en Alaró, como base de operaciones. Ambos llegaron a la isla el martes previo a la boda, cada uno en un vuelo distinto, y solo se juntaron en el aparcamiento del hotel. También sabemos, por ejemplo, que la semana pasada Jürgen Klopp celebró su cumpleaños en su casa mallorquina y que la música la puso Paco Colombàs. O que Cristiano Ronaldo, además de los gastos de reparación del Bugatti Veyron que un empleado estrelló en una casa, se ha gastado catorce mil euros en menaje de hogar para su estancia en la isla y cuatro mil en gafas de sol. Y sí, Bunyola está de moda. Raquetas, música y cócteles Segunda edición del Mallorca Championships y ya parece que lo teníamos entre nosotros toda la vida. Más allá del cartel deportivo, con Tommy Hass, Medvedev, Tsitsipas o los españoles Verdasco -que ha estado acompañado por Ana Boyer y sus hijos aunque no se les ha podido fotografiar- o Feliciano López, lo que a nosotros nos interesa es la parte social, la de las fiestas, la del salseo. Y claro, con la reciente confirmación de Rafa Nadal de que va a ser padre, no se podía hablar de otra cosa. ¿Os ha pedido consejo a ti y a Sandra (Gago)?, pregunté a López. «¡Pero qué consejo le podemos dar nosotros!» respondió el tenista, padre de un niño, Darío. La que no habló, más bien, huyó de malos modos, fue Maribel Nadal, directora de marketing de la Rafa Nadal Academy: un gracias hubiera sido más que suficiente, y educado. Menos mal que siempre encontramos gente maja como Hans Lenz, Cristina Beteta, Leti Lope, Estanis Pons, Jesús Calvo, Mónica Cifre o Bernat Vidal. Aplauso para Marie Walketseder, al frente del Country Club. Todo un festival Aftersun Port Adriano se ha convertido en una cita habitual en los veranos mallorquines. Lo que empezó como un mercado estival, con originales marcas exhibiendo en containers marítimos pintados, ha ido incorporando pluses creativos como el certamen de arte urbano que este último año ha contado con el conocido artista Suso 33 como invitado. En cuanto a las marcas de diseño y artesanía locales, se ha podido disfrutar en esta sexta edición de 22 propuestas de gran calidad. De ellas han disfrutado Yolanda Cubo, la familia Degüay, Isabel Guarch o Annabelle Quiroga. Han sido tres fines de semana en los que Port Adriano se ha llenado de música, diseño, arte urbano y artesanía además de multitud de actividades para los niños. Los dentistas celebran su patrona La celebración de Santa Apolonia fue este año muy diferente pues, en vez de tener lugar en febrero, se decidió trasladar la fiesta de la patrona al mes de junio, en una veraniega terraza frente al mar y al ritmo tropical de la bossa nova del grupo Dindi. El presidente del CODB, Ignacio Gracía, y la secretaria, Catalina Bennaser, dieron la bienvenida a nuevos colegiados como Andrea Vázquez, Carolina Vidal, Joan Corro, Julia Cattaneo, Nadia Akrich y Martín García. Opening Party de la nueva tienda Trends en Calvià La firma y estudio de interiorismo de referencia en la isla organizó para amigos, familia, clientes y profesionales del sector la fiesta de inauguración de su nueva tienda Trends Home en Calvià. Con Isabel y Coke Iboleón y Mikel Lipponen como anfitriones, los invitados, entre ellos Fredy Mudoy, Noa Salvador o Mar Félix, pudieron disfrutar de un catering elaborado por La Vasca y Kamaleónico, y la música del Dj Valero. Luisa Catalán, miembro de Les Clefs d’Or La mallorquina fundadora de The label & Co ha sido la primera mujer nombrada como miembro honoraria de la Asociación Les Clefs d’Or. Luisa Catalán, conocida Concierge en turismo de lujo de la isla, recibió el distintivo durante una recepción en las Bodegas Suau. Pep Toni Ferrero, delegado en Baleares de la asociación, le entregó a insignia.