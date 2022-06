Los puntos sobre las uves | Que me lo expliquen

Por una vez, y sin que sirva de precedente, aunque si sirve me da igual, voy a ponerme corporativista. Últimamente, y aprovechando la ocasión propicia del verano, anuncian o amenazan huelga los camioneros y los controladores aéreos. Es decir, justo cuando más falta hacen. Que me expliquen a mí por qué los médicos no pudimos hacer lo mismo en los tiempos más agudos de la covid-19 y a estos sinvergüenzas se les permite hacerlo (los segundos sinvergüenzas cobran más que mis colegas médicos, teniendo mucha menos formación). El resultado es que el poder adquisitivo de los médicos públicos se ha ido literalmente al guano en los últimos 30 años, mientras que los controladores de avioncitos no hacen más que comprarse Porsches y chalets. Que me expliquen por qué un médico joven no llega a 2.000 euros y esos no bajan de los 4.000.