Cuina amb memòria | Sopa marinera

Al’estiu venen de gust menjars més aviat freds com ensalades i plats d’hortalisses com les granades o un bon tombet, a tall d’exemple; malgrat això, unes sopes de peix sempre cauen bé, perquè resulten lleugeres. Hi ha que dir que la recepta de sopes de pescador que oferim tot seguit no és tan senzilla com la que feia habitualment la gent de la mar, que sovint aprofitava rosegons de pa mullats amb brou de peix, sinó que és una fórmula evolucionada i passada per les mans sàvies de mestre Tomeu Esteva Jofre (Andratx 1920 - Palma 2010) que resulta summament mengívola.

Ingredients: Per al brou: Cap i espines de rap, 1 kg de morralla, un manat de cebes tendres, ½ ceba, dos brots de julivert, 3 alls, 4 tomàtigues de ramellet, 150 ml de vi blanc, llorer, un brot de fonoll, oli, aigua, sal i pebre bo.

Per a la sopa: fulles tendres de lletuga, pèsols de garrova, una cullerada de farina, 100 g de pèsols, moraduix i sopa torrada de panet francès. Preparació: Posarem al foc l'aigua amb el vi blanc.

En una cassola amb un raig d’oli ofegarem els alls, la ceba i les cebetes tendres, tot trossejat.

Al cap d’uns 8/10 minuts hi afegirem les tomàtigues de ramellet trossejades, un brot de fonoll, una fulla de llorer i continuarem sofregint a poc foc.

Quan el sofregit estigui al seu punt, hi abocarem l’aigua (amb el vi) ben calenta. Tot seguit hi introduirem el peix net i el cap de rap i ho bullirem mitja hora.

Colarem el brou i deixarem que el peix es refredi.

Quan el peix sigui fred, seleccionarem els lloms sense espines i els reservarem.

Posarem una greixonera al foc amb oli i hi sofregirem totes les verdures que acompanyaran les sopes: lletuga, pèsols, etc.

Hi mesclarem una cullerada de farina i el moraduix i ho remenarem bé.

Hi abocarem el brou de peix ben calent i bullirem uns minuts. Salpebrarem al gust.

Dins una sopera hi servirem el brou amb la verdura i els llomets del peix de roca i les galtes i popes del cap de rap que haurem destriat.

Dins cada plat individual hi posarem la sopa torrada i tot seguit la cobrirem amb el brou, les verdures i el peix.