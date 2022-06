La suerte de ser Mallorca

Tengo pensado, ya para el próximo año porque bastante tenemos con la que se avecina en las próximas horas, elaborar un excel en el que anotar las veces que tal o cual periodista o medio de comunicación anuncia una cosa y se cumple. Hablo, sobre todo, de noticias del mundo del corazón donde decenas de columnistas se lanzan a anunciar a bombo y platillo la exclusiva tal y luego, con el paso de los días, ni chicha, ni limoná. Ojo, que me apunto muchos errores, porque trabajar en estos asuntos no es tarea sencilla y contrastar suele ser harto complicado en un mundo donde la discreción tiene que ser la tónica dominante.

Como esta crónica se escribe siempre a principios de semana, muchas de las cosas quedan ya anticuadas y se nos hace difícil poder adelantar novedades. No hablo del embarazo de Rafa Nadal y Mery Perelló, del que solo faltaba la foto de la confirmación -ya hecha, durante una travesía por Cala Mesquida- ni de la boda de Chenoa, en la que muchos compañeros han trabajado durante días para intentar obtener algo diferente a lo pactado por ¡Hola!. Ni siquiera hablo del enlace (ayer) entre el jugador del Manchester City, Nathan Aké y Kaylee Ramman en Son Marroig. Me refiero a que Mallorca es tal paraíso que los eventos se suceden sin capacidad de reacción y lo que tenemos hoy de información no vale para el mañana o hay que guardárselo en busca de algo mejor. Así que disculpen si en las próximas semanas damos menos detalles. Piensen que luego la sorpresa será mejor.

Mucho más que un hotel

Vayan nuestras felicitaciones para José Luis Santos, Cristina Yanes y Francisco Serrano. Mantener intacto el espíritu del Nixe Palace desde sus orígenes es para aplaudir y alabar; combinar tradición, historia, lujo y un trato familiar es, sin duda, fruto del esfuerzo de todo el personal que hace de este establecimiento de Cala Mayor uno de los preferidos tanto por el turista nacional como el internacional.

Su fiesta de 25 aniversario como parte de Hoteles Santos combinó humor con música, estilo y gastronomía de la casa a cargo del chef Toni Busquets y su equipo. Pudimos charlar, por ejemplo, con el exentrenador del RCD Mallorca, Luis García Plaza, en los que son sus últimos días en la isla; con Ramón Vidal, Cristina Zaforteza (Jardines de Alfabia) o con Pau Forteza, Bel y Joan Moyà.

Puestas de sol

Hasta después del verano, el ático del hotel Sant Francesc estará abierto desde las 20 horas hasta las 23 horas para disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la isla. Mezclen música y la gastronomía de Alvar Albaladejo y Carles Forteza y la experiencia será top.

A la fiesta de inauguración del rooftop, que contó con la actuación de Alp Collective y el dj Álex del Toro, acudió la familia Soldevila Ferrer, propietarios del hotel, y clientes y amigos como la doctora Dagné Pupo, Juan Nadal Jr., la directora de IB3 Ràdio, Maitane Moreno, o los chicos de Contain, Mauricio Obarrio y Juan Peralta.

Aperturas de belleza

El viernes 10 se celebró la inauguración de la clínica de estética Revital Pure, con los doctores Iván Botec y Esteban Revert a la cabeza. Allí acudieron Catalina Socias, Antonia Portell, Cristina Ciello o Cristina Holgado, entre otros rostros conocidos.

Joyas inspiradas en el Gran Hotel

La artesana y joyera Isabel Guarch ha vuelto a sorprender con su última colección. Inspirada en la arquitectura del Gran Hotel Mallorca, bajo el título de Modernismo 1903, la mallorquina presentó a clientes y amigos algunas de las piezas que la conforman: pendientes, collares y pulseras donde las aguamarinas cobran protagonismo. No faltaron a la cita Ylona Novackova, Mercedes Fuentes o José Carlos Ruiz. El catering, de Ninumá.

Un paseo por el Hippy Market de Magaluf

Hasta finales de octubre, si el tiempo acompaña, e inspirado en el mercadillo de Las Dalias de Eivissa, podrá disfrutarse de jueves a domingo, entre las 19 y las 23 horas, del Hippy Market de Magaluf, un punto de encuentro para el turismo familiar en el que se encuentran puestos artesanos, gastronomía y actuaciones. Inaugurado por el conseller Iago Negueruela y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ya han pasado por sus instalaciones cientos de personas.

Terraza Balear celebra con clientes y amigos su Design Summer Party

Terraza Balear celebró el pasado jueves su Design Summer Party. La cita, por esperada tras dos años de restricciones, reunió a más de 300 invitados que disfrutaron de la que es una cita imprescindible para representantes de las marcas de diseño más exclusivas a nivel internacional y expertos del sector en la isla.

Durante el acto, Mariana Muñoz, propietaria de la firma, y su equipo, compartieron el entusiasmo de poder celebrar junto a sus invitados los grandes logros de una empresa que continúa ampliando su oferta. Esta vez, gracias a la adquisición de los nuevos espacios de diseño de la mano de las marcas más prestigiosas como el histórico showroom de Bulthaup y la inauguración de Occhio store by Terraza Balear que se unen al monomarca Minotti inaugurado en 2021. «Me emociona este reencuentro y poder celebrar lo que hemos estado haciendo en los últimos años para impulsar el éxito y la expansión de nuestra empresa. Pero permítanme subrayar que el mejor éxito de mi vida es mi familia», dijo Mariana Muñoz.

Entre los invitados, Carmen Pujol, Joan Bennàssar, Carolina Amigó, Andy y Crhistine Heider, Núria Pérez, Tom de Cock, Elena Giménez, Julia Sohrweide, Tim Sohrweide ,Peter Kallmeyer, Sybille Kallmeyer, Andy Heider, Vicente Tomás, Hans Lenz, Mariana Muñoz, Osvaldo Luppi, Rosa Gost, Miguel arenas o Carmen Pujol.

La Design Summer Party ofreció un exquisito spritz de bienvenida de la mano de VinoCE presentando el nuevo Chandon Garden y catering de Aire Catering. Además, la velada estuvo amenizada por la música de Mani’s Sextet y Paco Colombàs.