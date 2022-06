Entrevista virtual | Shakira Mebarak: «España nos roba»

¿Qué tal, doña Shakira?

Pendiente de los acontecimientos.

¿Qué acontecimientos?

Los acontecimientos que le voy a preparar a Gerardo.

Gerard...

Usted llámele como quiera, pero se llama Gerardo y se apellida Bernabéu.

Dicen que usted proclama sus sentimientos en sus canciones...

Todavía no me he terminado de proclamar, entonces.

Algo bueno les habrá pasado últimamente...

Eso es verdad. Ganó la Liga el Madrid, también ganó la Champions y, para rematar, el Eintracht ganó la Europa League. Eso ha ido todo perfecto. A pedir de boca.

Dicen que Gerard...

¡Gerardo!

Dicen que Gerardo no podía entrar en casa...

En la mía, no. Y ahora ni loco.

Hablemos de otra cosa, ¿qué hay de lo suyo con Hacienda?

Le juro que no lo entiendo. Yo soy una colombiana que vive en Bahamas...

El caso es que Hacienda dice que usted es una española que vive en Barcelona...

Independentista me estoy haciendo. ¡Yo soy catalana! Y le voy a decir algo: España nos roba.

Pero es que dicen que usted iba a la peluquería en Barcelona los días que decía que vivía en Bahamas...

Los aviones hoy día son muy rápidos.

¿Venía de Bahamas para ir a la peluquería en Barcelona?

Vaya, ya conoce usted el secreto de mi pelo.

14 millones de euros son muchos, y le podrían pedir pena de cárcel...

Para mí eso no es nada. Soy colombiana. De la tierra de Escobar. ¿Qué se ha creído?

¿Pero no era usted española?

Solo cuando estoy en Bahamas.

¿Y cuando está en Barcelona?

Entonces soy completamente colombiana.

Hay quien piensa que es usted una mala imitadora de Alanis Morissette...

Correctora. Yo suelto muchos más falsetes.

Reconozco que me gustan sus canciones...

Pues ya verá cuando cante el himno del Madrid.