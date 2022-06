Cuina amb memòria | Conserves d'albercocs

Fins i tot quan la fruita fresca encara es mirava amb desconfiança, els albercocs eren acceptats en general com una fruita sana. El seu nom de Prunus armeniaca és degut a que els romans els portaven des d’Orient, passant per Armènia. Hi ha tantes varietats que el seu color recorre tota la gamma dels tons ataronjats, des del molt intents fins al més suau, força blanquinós. La popa de l’albercoc és seca, a diferencia dels melicotons i nectarines; aquest fet el fa ideal per incloure’l en plats dolços i salats, perquè no es desfà. És utilitzat en coques dolces, confitures, escaldums, sopes d’estiu...

Ingredients: Albercocs secs: albercocs, aigua i sal.

Albercocs embotellats: albercocs, aigua bullida i suc de llimona.

Albercocs en almívar: albercocs, aigua de calç, almívar (aigua i sucre en una proporció de 3 parts d’aigua per 4 de sucre) i (opcional) una bajoca de vainilla o de canyella.

Albercocs amb sucre esponjat: albercocs, sucre, aigua i fulles de llimonera. Preparació: Si els hem d’assecar utilitzarem albercocs de galta vermella. Els xaparem seguint la ratlla que separa les dues galtes i en traurem el pinyol. Els estendrem en canyissos amb el buit mirant cap amunt i els posarem al sol, dos dies per cada cara. Els enfornarem a foc ben fort uns minuts perquè es mati el corc i els empotarem en pots de vidre, mentre els esquitxam lleugerament d’aigua i sal.

Si els volem embotellar, posarem mitjos albercocs, amb el buit cap amunt dins botelles de coll ample. Hi afegirem aigua bullida amb un poc de suc de llimona que acabi d’omplir les botelles. Ben tapades, les courem al forn o al bany maria.

En almívar, xaparem els albercocs, n’eliminarem el pinyol i els deixarem en aigua de calç 24 hores. Passat aquest temps, farem un almívar espès. Hi abocarem els albercocs i deixarem que es xopin bé unes hores. Els empotarem i cobrirem amb l’almívar.

Si els volem conservar amb sucre esponjat, els xaparem i deixarem assecar al sol 4 dies. Farem un almívar molt espès dins l’olla. Ho perfumarem amb una fulla de llimonera. Remenarem fins que faci sabonera. Estendrem l’almívar sobre un vidre o marbre fins que torni com a neu. Hi rabejarem els albercocs i els empotarem. Així els preparava en Sion Mascaró Gelabert (Manacor, 1932-2008)