Fraseando | 12 de junio de 2022

Susy Gómez: «El arte es subversivo porque no impone una respuesta, busca el diálogo». Dejemos la cosa en que en muchos casos el arte no pasa de ser travieso.

A dedo

Patricia Gómez: «Es habitual cambiar a alguno de los 150 jefes de servicio de los 7 hospitales». Sobre todo a aquellos que ella y sus amigos han colocado a dedo siguiendo el principio de mérito y capacidad ese tan particular que suelen tener en cuenta para jefes de servicio.

A buenas horas

Alumna de Selectividad: «La clave para aprobar es estudiar durante todo el Bachillerato». A buenas horas da el consejito, y nosotros diciéndole al niño que no se preocupe y que ya estudiará en la universidad.

Hay cosas peores

Rafael Nadal: «Levantarse cojo muchos días es difícil de asimilar». En cambio, los que se levantan tontos e intolerantes cada día, no solo no lo tienen que asimilar, sino que encima no se dan cuenta y dan una guerra del demonio.