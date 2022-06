Los puntos sobre las uves | Registro de antipatizantes

Me cuentan, causándome no poca sorpresa, que el PSIB tiene una cosa llamada «Registro de Simpatizantes» en el que, me cuentan digo, aparezco identificado como tal. La cosa tiene su guasa. Se pasa uno semana tras semana, arreando armengolazos, negueruelazos, bonetazos, hilazos y thomasazos, para que luego te coloquen en una lista así y llegue cualquier incauto y se lo crea. Resulta misterioso, al menos, el criterio del fulano que elabora esa relación, que sin duda deberá tratarse de un asesor de esos que tanto sabe y cobra. Vaya por delante, en este caso por detrás, que los del PP, Vox, Més, Podemos y Ciudadanos (bueno no, esos no, pobrecitos), no se me vengan arriba y me apunten en una lista de esas tan suyas. Yo les sugeriría a todos ellos que hagan un registro de antipatizantes y que me pongan el primero. Todos, però...