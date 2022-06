Los puntos sobre las uves | Lo realmente importante

A algunos de nosotros nos preocupa el trabajo; nuestros jefes, nuestros subordinados, los resultados, el salario. A otros nos preocupa que al Mallorca se mantenga en Primera, que el Barça siga convenciendo con su forma de jugar magnífica o que el Madrid siga ganando copas de Europa fiel a su adicción. Otros nos preocupamos por cosas menos importantes, como que al partido político de nuestros amores le vaya bien o que cuando se comporten como unos chorizos la cosa no se note demasiado y así puedan seguir haciendo esas cosas que nos hacen discutir con nuestros amigos más queridos (con los menos queridos no discutimos porque no nos importan demasiado).

Y así, con sólo dos líneas, dejamos el hueco más enorme a abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos, y a los amigos con los que viajar apetece. Esto, lo importante.