Entrevista virtual | Mohamed Salah: «Courtois es el demonio»

¿Qué tal, don Mohamed?

Mientras no me llame Thibaut.

Enhorabuena por el campeonato en la Copa de la Liga y en la FA Cup

Tuvimos la suerte de que no jugaba Thibaut Courtois.

Y enhorabuena también por el subcampeonato de la Premier.

Sabiendo que Courtois no juega en el City, no tenemos excusa para no haber sido campeones.

Y claro, enhorabuena por el subcampeonato de la Champions League

No me lo recuerde. Desde entonces sueño todas las noches con Iblis...

¿Iblis?

¡No lo nombre!

¿Pero quién es Iblis?

El portero del equipo ese, que va de blanco para despistar.

¡Thibaut Courtois!

¡Que no me nombre a Iblis!

Perdone, pero yo no sé quién es Iblis.

Aprenda islam. Pero yo le diré: Iblis, Satán, Belcebú, Mefistofles, Bufarell, Luzbel, Lucifer, Pateta, Chamuco, Leviatán, Courtois...

¿Qué pasa, que Cristiano no jugaba?

Ni cristianos, ni musulmanes, ni judíos...

¿Le darán el Balón de Oro?

Decían que nos lo darían a Karim o a mí, pero creo que o será para ninguno de los dos.

¿Y para quién será?

Para Iblis Courtois. Pero juega siempre dopado, seguro. Y tiene cuernos y rabo. No tiene otra explicación.

¿Y es belga?

¿Lo ve? Belga. Los siglos han venido a dar la razón a Felipe II: el Demonio es belga.

Dicen que Courtois...

¡Que no lo nombre!

Este... dicen que el portero ese jugó infiltrado porque tenía una pubalgia...

¡Lo ve! Dopado, jugó dopado.

Karim Benzema también es musulmán y está encantado con... con... con el portero ese de su equipo de él...

Yo también estoy con Lunin. Lo que han hecho los rusos con su país es intolerable.

Para acabar, ¿algún deseo?

Dejar de soñar con el tío ese parándomelo todo.