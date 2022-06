Dionís a taula | Brindis per una mare i per un celler nou

Encetam aquest mes amb novetats que arriben des de Santa Eugènia. Els germans Josep i Rafel Vidal Serra presenten el seu celler amb una força i empenta que s’encomana. Després de quatre anys fent proves, el 2020, l’any de la pandèmia, crearen el seu celler. Ara bé, la seva vinculació a la viticultura es remunta a 1994 quan son pare (Miquel) i el seu oncle (Rafel) començaren a sembrar ceps propis després d’anys de fer feina a jornal a vinyes del poble veïnat: Santa Maria del Camí. La idea agradà tant que s’hi sumà el pare de tots dos: Pep Vidal.

Avui dia, gestionen 20 hectàrees on hi ha sembrades varietats autòctones com ara Mantonegro i Premsal Blanc, juntament amb altres de foranes com ara Sirà i Merlot. Combinen el cultiu de la vinya amb els garrovers, els ametlers i els cereals. «No tenim pressa, no volem fer un celler de grans dimensions; anam tira a tira amb l’única fita d’elaborar un bon vi», explica Josep. Ell és informàtic de professió, però de tot ell brosta passió pel camp i ganes de fer-hi feina. El seu germà, Rafel, n’és l’enòleg, format a Sant Sadurní d’Anoia, una persona vinculada a fora vila de cap a peus.

El primer vi que presenten és un homenatge a sa mare, Maria Serra, que va deixar aquest món el 1999, quan tenien vuit i set anys respectivament. «Teníem molt clar que havia de dur el seu nom», afirmen els dos germans. L’etiqueta d’aquest blanc i el logotip del celler és obra d’Alberto de Castro, arquitecte i amic de la família, amb un disseny directe i senzill.

Maria Serra 2021 és un cupatge de quatre varietats: Premsal Blanc (50%), Chardonnay (40%), Sauvignon Blanc (5%) i Moscatell (5%). Destaca per tenir una bona acidesa, té un groc pàl·lid, amb aromes de flors blanques i un pas en boca molt refrescant, ideal per gaudir aquest estiu amb un bon trempó o un arròs sec de peix.