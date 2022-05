Sopes a l’estil pobler

Les sopes, tant a l’estiu com a l’hivern, han estat el sopar diari (sovint també dinar i berenar) a moltes llars i possessions de Mallorca. Les sopes eren l’expressió genuïna de l’aprofitament del pa sobrant i de les verdures que es tenien a l’abast, tant a l’illa com a molts altres indrets de la Mediterrània. Les sopes pobleres es distingeixen per la riquesa i varietat d’elements vegetals, que en ple mes de maig encara en poden gaudir, com la col, els pèsols, els porros i les carxofes, així com per la presència de carn (més pròpia del dia de matances) i pel toc de les espècies.

Ingredients Sopes, llom, costella alta i xulla de la panxa de porc; ceba abundant, tomàtigues de ramellet, 1 pebre vermell, pèsols, porros, carxofes, col abundant, un manat de julivert, alls, picornells o esclata-sangs (si n’és el temps o de conserva), oli d’oliva, aigua, canyella, totes les espècies, pebre bord, sal i pebre bo. Preparació Netejarem la col, n’eliminarem els tronxos i la tallarem.

Salpebrarem la carn i la sofregirem en oli d’oliva; l’anirem girant fins que estigui ben daurada per tots els costats.

Quan la carn sembli cuita, hi afegirem uns quants alls aixafats i ceba abundant tallada llarguera. L’anirem girant (haurem d’evitar que es cremi) i uns 10 minuts després hi incorporarem unes tomàtigues de ramellet pelades i trossejades.

Poc després hi afegirem el porro tallat i un manat de julivert. Girarem.

Hi agregarem els pèsols, el pebre vermell trossejat i els bolets, si en disposam.

Continuarem girant, mentre la carn es cou dins el suquet del sofregit. Pocs minuts després agregarem la col i les carxofes i continuarem girant i sofregint. Corregirem de sal i pebre bo, hi afegirem un polset de canyella i un altre de totes les espècies.

Pocs minuts més tard, abans d’abocar-hi l’aigua (no gaire, tan sols la imprescindible), hi afegirem pebre bord. Ho girarem una vegada més i ho courem fins que la carn de la costella sigui bona de decantar de l’os.

Quan la carn és cuita, amb una giradora traurem tota la verdura i la carn i escamparem les sopes dins el brou que queda al cul de la greixonera.

De seguida tornarem a incorporar les sopes, apagarem el foc i ho deixarem reposar cinc minuts.

Devem la recepta a Antònia Serra Crespí (sa Pobla, 1946)