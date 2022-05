José Manuel Villarejo: «doy miedo a quien da miedo»

¿Qué tal, don José Manuel?

Ay, espere un momento... Hable un poco más cerca de mi carpeta y de mi solapa...

¿Perdón?

Probando, probando... probando... bien, podemos seguir.

Le acusan a usted de organización criminal y de cohecho...

A ver, que es que soy empresario...

...de blanqueo de capitales

Ya le he dicho que soy un empresario... Ah, y también soy un patriota.

Un director general de Policía decía que usted no figuraba como detective cuando ofrecía ese tipo de servicios...

A ver, que eran unos servicios secretos, ¿entiende usted lo que significa secreto?

Últimamente está usted desvelando unas cuantas grabaciones...

Es que algunas cosas merecen dejar de ser secretas.

No entiendo

Si usted llega a un trato y ese trato se cumple todo está en orden, pero si no se cumple...

A mí me da la sensación de que mucha gente le tiene a usted miedo...

No le voy a negar que yo no sea un angelito, pero todo el que me tiene miedo se lo merece...

¿Y por qué se lo merecen?

Por intentar dar miedo, claro. Yo doy miedo a los que dan miedo.

¿Está usted grabándome?

Usted no tiene ningún interés... a no ser que empiece usted a dar miedo, claro.

¿Siendo usted un experto en seguridad, que consejo me daría para sentirme seguro?

Que no haga usted nunca nada para que yo no me sienta seguro.

Cuénteme algún secretito de María Dolores de Cospedal...

Nunca hablaré mal de Mari Loli... ya lo hace ella sola.

¿Y de Esperanza Aguirre?

Tampoco. A Esperanza es mejor no importunarla. Le diría que me sigue dando miedo.

Pero está usted difundiendo grabaciones sobre ellas dos...

Yo no estoy difundiendo grabaciones de nadie. Yo diría que están en Spotify.