Can Majoral | Capgiró 2022 (Ecològic): Celebració amb un vi que va estar prohibit

Al celler de Can Majoral d’Algaida són un membre més a la família: Dia 12 de maig, Mireia Oliver va ser mare d’una nina que nom Francina. L’alegria és ben palesa en la cara d’Andreu Oliver Tril, el seu cosí, a qui vaig llegir fins al 2019 a les pàgines de l’Ara Balears, a la seva secció Vinyòvol. Enòleg i un bon conversador, va estudiar Química a la Universitat de les Illes Balears. En acabar, la passió per la vinya va créixer fins al punt que va partir a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, per formar-se com a enòleg.

Per brufar la bona notícia del naixement de la seva neboda, enceta una botella de Capgiró de l’anyada 2021, un monovarietal de Giró Ros (també anomenat Blanc) que està lligat a una història de prohibició: A final dels 90, a Can Majoral cercaven fer un vi amb de Giró Negre. Mentrestant, Toni Gelabert i Joaquim Monserrat se focalitzaven per fer-lo de Giró Ros, gràcies a uns ceps trobats a la vinya de Sebastià Bril dels Oms, a Felanitx. «Un dia anàrem a tastar el vi que n’havien fet i vàrem tenir clar que volíem aprofitar les característiques d’aquest raïm», comenta Andreu Oliver. A començament de 2000, a Can Majoral n’empeltaren els primers ceps i després vengueren els primers anys de proves i d’estudis. El problema era que la Conselleria d’Agricultura no els autoritzava per comercialitzar aquests vins amb el nom de la varietat, malgrat els estudis fets i que estava documentat des del 1787 per Vicente Tofiño. Per això, els cellers de Can Ribas (que reclamava la varietat Gorgollassa), Toni Gelabert i Can Majoral (amb la Giró Ros), juntament amb l’associació Slow Food Illes Balears, amb Maria Solivellas al capdavant, organitzaren un acte reivindicatiu que anomenaren Tast de Vins Prohibits, que va desencallar la lentitud de l’Administració.

Avui, parlarem de l’anyada 2021 de Capgiró, un nom concebut a 2011 per Andreu Oliver Oliver, perquè no podia fer servir la denominació d’aquesta varietat. Com que un ‘capgiró’ és un solc de biaix que es fa en un tros de terra quan no és possible de llaurar de llarg, Oliver va argumentar: «li posarem aquest nom i si ens diuen que no el podem emprar, podem dir que on hi ha sembrada la vinya hi ha molts de capgirons».

El raïm es verema ben madur. Un 70% fermenta en dipòsit d’acer inoxidable, un 10% ho fa en bota de roure. La novetat d’aquesta anyada és que un 20% fermenta amb la pell, com si volguessin elaborar un vi brisat. Després se’n fa el cupatge. El resultat és un vi estructurat, amb aromes de brioixeria i un final en boca sedós. El disseny, que no ha canviat amb els anys, és de l’artista Maria Carbonero.