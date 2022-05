De atardeceres y visitas discretas

Ya me hubiera gustado mirar por la cerradura de la puerta y ver la cara de doña Sofía, mascarilla en boca por su oportuno positivo en coronavirus, mientras escuchaba las aventuras de don Juan Carlos y los ¿reproches? del rey Felipe VI. Creo que, por esta vez y sin que sirva de precedente, la reina emérita y la actual debían estar disfrutando del encuentro con la misma emoción. Qué cosas tiene la vida. Doña Letizia, que tanto ha puesto de su parte para separar el antiguo reinado Borbón del actual, sentada a la mesa, con su cuñada la infanta Elena, la influencer Victoria Federica y el indomable Froilán. Vaya show retransmitido 24 horas y que tendrá, por cierto, segunda parte. El 10 de junio, nueva cita en Sanxenxo. Y no, no veo al emérito visitando las regatas de Palma, aunque ya sabemos que él tiene su agenda y pensamientos propios.

Hablando de agenda. Escribo estas líneas días antes de que se celebre la boda de Mafalda de Bulgaria -estaba prevista para ayer sábado-. Anunciada como un acto discreto y para los más íntimos, ya se había descartado la presencia de los reyes, pero no así la de la infanta Cristina, una de las mejores amigas de Rosario Nadal, a su vez, madrina de Irene Urdangarin; no se descartaba, pues, que la benjamina de Iñaki y la infanta también estuviera entre los invitados. Comentaremos todo el domingo que viene. Hello summer Es temporada de Beachclubs y en la isla podemos presumir de tener algunos de los más bonitos del mundo. Arrancamos temporada en el Mhares Sea Club, en Puig de Ros, donde es casi imposible no enamorarse de sus atardeceres. Tal y como nos contó Cuca Berga, repetirán con esas puestas de sol al ritmo de Paco Colombás durante los fines de semana. La cuestión es que tuvimos la suerte de estar entre la lista de invitados a su fiesta de inicio de temporada y no lo pudimos pasar mejor. Acompañaba la temperatura, las fotos de Risbox, la gastronomía y los vinos que se sirvieron. Así que pudimos reecontrarnos con viejas amigas como Ana Nieto, que acudió junto a sus compañeras Stana Ferrer y Sandra Estarellas; también saludamos a Pep y Pau Buades y a Clara Fiol, o al grupo formado por Pau Socias, Cristina Núñez de Cela, Xisca Socias, Blanca Estaben y Perico Morell. La puerta secreta No me cansaré de decir que en Mallorca guardamos joyas y talentos extraordinarios. El último que hemos descubierto ha sido el del fotógrafo sueco Per Gustafson, afincado en un pueblo tranquilo de la costa isleña desde hace ya años y que resulta que es amigo íntimo del cantante y actor neoyorquino, Lenny Kravitz. Fruto de esa relación personal surgió un amplio portfolio de imágenes captadas, no solo en los momentos públicos sino también en el ámbito privado, y que expuso -solo 36 de esos trabajos- hace unos días en una ubicación exclusiva y secreta en el barrio de Santa Catalina. Así que allí que entramos, casi sin saber qué nos íbamos a encontrar, y apreciamos la calidad artística de un fotógrafo de moda en París y que luego se mudó a Estocolmo y a la Gran Manzana para retratar a grandes estrellas de show-business y fotografiar también portadas de vinilos. Testigos de esta exposición efímera A secret door, fueron Toni Sorell y Pau Bibiloni, Nuria Puig o Philippe Salvà, impulsor de la cita. Noche, luz y Nina Masó Ocho de la tarde del 19 de mayo y el callejón de San Feliu que se viste de luz, de magia, de emoción. Santa & Cole escogió Palma para celebrar un evento con Nina Masó como protagonista. Los 240 selectos invitados pudieron disfrutar en directo de una instalación de las lámparas favoritas de la marca editora -con diseños de Antoni Arola, Àngel Jové, Carles Riart, Enric Sòria, Jordi Garcés y Miguel Milá- junto a una exposición de la pintora Carmen Galofré. El evento contó con un vernissage de productos locales. Entre ellos, galletas de aceite de Lluís Pérez Pastisser; helados de aceite de oliva y queso mahonés y de trempó de Heladería Can Miquel; almendras, quesos de s’Aglà Jamón y Quesos y vinos naturales de Cati Ribot. Estuvo coordinado por el equipo de Tania Baides Atelier y contó con la presencia de Roberto Paparkone, Sandra Moreno, Antonio García-Ruiz, Mauricio Obarrio, Duch Pizà, Pepe Panadés, la discreta diseñadora Sybilla o Juan Peralta, entre muchos otros. Jueves de burbujas en el Glòria de Sant Jaume Desde principios de mayo hay un nuevo lugar de encuentro en Palma. Una tarde que transcurre entre copas de cavas, partidas de bridge y tapas gastronómicas ancestrales. El hotel Glòria de Sant Jaume, de la familia Cabau, propone un afterwork diferente: la primera tapa corre por su cuenta. A la inauguración de la temporada acudieron, entre otras, María del Mar Soler, Pilar Gómez, Alba Soto y Pepa Pomar. Son Llompart, la finca de eventos de Macià Batle Viñedos y vistas infinitas para celebrar una boda o un evento especial. Macià Batle presentó al sector MICE Son Llompart, en la carretera de Sencelles a Santa Eugenia, una finca donde la tradición y la historia de la bodega está bien presente. Ramon Servalls ejerció de anfitrión de una fiesta en la que no faltó una degustación de Fosch Catering, Tast Out y cócteles de Arlequín. Cuenta atràs para el ATP 250 Mallorca Poco a poco se van desvelando nuevos participantes y protagonistas de lo que será el ATP 250 Mallorca Championships que se celebrará en el Mallorca Country Club. Habrá también lugar para la parte más social del evento deportivo organizado por e-emotion. De momento, compartimos novedades e intercambiamos impresiones con Maria Ferrà, Jaime Mas o Ronald Araujo.