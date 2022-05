Relleu amb fites marcades: tafona pròpia i agroturisme

Han passat vint-i-dos anys d’ençà que Joan Miralles Mut va fer la primera passa per crear Treurer. Aquest oli d’oliva verge extra de la denominació d’origen Oli de Mallorca és, com la majoria dels que s’elaboren a Mallorca, un producte d’extraordinària qualitat. Tot i que la seva vida ha estat vinculada a la gestió hotelera, les seves arrels són pageses, concretament de Montuïri. Nascut el 1949, va ser el primer de la família que va poder formar-se acadèmicament. Amb tot just 20 anys, va acabar els estudis turisme el 1969, la primera promoció que va sortir amb aquesta titulació aleshores expedida per l’Escola de Turisme de les Balears de Palma, fundada per Felipe Moreno el 1964.

Si l’any 2000 va ser important per a Miralles, atès que va comprar la finca que dona nom a l’oli, situada entre Algaida i el puig de Cura; també ho va ser el 2006, ja que va vendre la seva empresa, es va retirar del sector turístic i va apostar plenament pel camp. Aquest mateix any, hi va sembrar 3.500 oliveres de la varietat Arbequina i, tres anys després, va començar a comercialitzar-ne l’oli. Actualment, fan devers 15.000 litres anuals amb els quals poden mantenir el pagès i l’administrador de l’empresa. Enguany, Treurer també marca una fita perquè Joan Miralles ha cedit el relleu al seu fill Miquel, que ha deixat les finances per encapçalar el projecte de son pare i ampliar-lo: «continuarem fent oli amb dues novetats: d’una banda, enguany tendrem tafona pròpia a la finca, i d’altra banda, estam treballant en la rehabilitació de les antigues cases de Treurer per convertir-les en un agroturisme de nou habitacions per completar el nostre projecte agrari i oleoturístic». La intervenció es fa amb el màxim respecte a les construccions existents: el coll de cisterna i el qanat, tots dos de l’època islàmica, i l’habitatge que han datat recentment del segle XVI. Sobre el nom de la finca, Miquel Miralles explica que ‘treurer’ és un mot que prové de la paraula ‘tresorer’, «és a dir, que en aquesta finca hi devia viure la persona que s’encarregava de recaptar els impostos d’Algaida i dels voltants. Si el seu tresor eren els doblers, el nostre es troba en el fruit de les oliveres, les olives, i l’oli que n’extraiem». El resultat és un oli delicat, especialment concebut per als paladars que cerquen qualitat i finor per trempar els seus plats i les seves creacions culinàries. Tant és així, que un 60% de la producció s’exporta a estats com ara Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, a més de Dubai, Emirats Àrabs Units (Abu Dhabi), Singapur i Japó. La resta, un 40%, queda a Mallorca, i el consumeixen els residents.