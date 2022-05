Pilar Rubio: «los cambios y retos son siempre estimulantes, te abren la mente»

Ha sido para usted un año de muchas idas y venidas. Se mudó a París junto a Sergio Ramos y sus cuatro hijos y aun así, no ha descuidado ni uno de sus compromisos profesionales en España. ¿Está siendo muy duro?

Digamos que han sido unos meses con muchos sacrificios para poder seguir con mi carrera. He viajado más que nunca y he dormido menos de lo normal. Pero poder seguir manteniendo a toda la familia reunida merece la pena.

No sé cómo llega a todo.

Las rutinas son claves, no solo a nivel físico, porque el deporte no lo he abandonado, sino también a nivel personal. Al final, yo siempre digo que una mudanza a u n país extranjero es estimulante porque te abre la mente. Para mis hijos, aunque estén en un país con un idioma diferente está siendo enriquecedor y para mí, pues me ha servido hasta de inspiración. Los cambios y los retos al final son siempre bienvenidos.

Está presentado su tercera colaboración con la firma Selmark, unos trajes de baño versátiles en los que vuelve a apostar por ensalzar la silueta de la mujer, sea del tipo que sea.

Es que yo creo que es la clave de la colección y de que tenga una aceptación tan espectacular. Las ideas las tenemos muy claras: bañadores de alta calidad, versátiles, que realcen la belleza de la mujer y que la haga sentirse segura, atractiva y cómoda cuando esté en la playa o en la piscina. Otro de los puntos fuertes son el diseño en sí, las telas, los colores... En esta ocasión hay una clara influencia parisina, con algunos estampados geométricos, pero también hay mucho de España y su estilo de vida.

El bañador es una prenda de ropa con la que muchas mujeres mantienen una relación de amor/odio...

Sí, de hecho cuando me encuentro con algunas de las personas que compran nuestros bañadores me comentan que han pasado alguna situación incómoda en traje de baño, pero que desde que conocen los nuestros se sienten más seguras. Y no lo digo porque los haya creado en colaboración con todo el equipo del taller, sino que realmente hay un trabajo detrás muy cuidado. También seguimos arriesgando y huyendo de estilos clásicos. Yo quiero que las mujeres se pongan el bañador o el bikini también para ir a tomar algo a un beach club o a una discoteca, y que se sientan únicas y especiales.

‘El verano te está esperando’, es el eslogan escogido para promocionar los nuevos diseños. ¿Cómo será el suyo?

Pues descansando con la familia y espero que yéndonos de vacaciones lejos, que es la mejor forma de desconectar y cargar pilas.

¿No vendrán entonces a las Baleares? Es un destino al que siempre suelen acudir unos días durante el verano...

No está descartado, porque nos gusta mucho navegar, el mar y las playas. Pero la idea inicial es irnos muy lejos.

¿Lo contará en sus redes sociales? Su estancia en París está siendo muy seguida y aplaudida por sus seguidores.

Cuando desconecto, desconecto. Pero mis seguidores saben que soy muy natural y que en seguida lo cuento todo.