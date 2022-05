Fraseando | 22 de mayo de 2022

Fernando Simón

«No es probable que la viruela del mono tenga una transmisión importante, pero no se puede descartar». Conociendo los análisis de Simón, no es probable que la situación sea favorable y que no la vayamos a cagar hasta el fondo.

Chorizo y jamón

Cámara de Comercio

«Los documentos presentados por Alberto Luceño y Luis Medina eran falsos». Pero había una oportunidad de negocio de primero de ADE. Y el que sea chorizo que se convierta en jamón.

Un tipo especial

Habtur

«Estamos en desacuerdo con el Ejecutivo de Francina Armengol y en particular con el conseller de Turismo, Iago Negueruela». ¡Y eso que le acaban de conocer!

Esfínteres

Anegats

«Si una canción te hace brillar los ojos, es de las buenas». Eso es verdad, pero por experiencia sabemos que las canciones auténticamente buenas son las que te hacen relajar esfínteres.