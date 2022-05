Échale un poco de sal a la vida

Ya no sé si soy yo la que les persigo de manera inconsciente o es que el trabajo nunca me abandona. La cuestión es que, con la firme intención de pasar unos días de descanso en Dubái y conocer a algunos mallorquines que trabajan en la zona, me encontraba a bordo de un vuelo rumbo a Abu Dabi cuando saltó la noticia: Felipe VI iba camino de Emiratos Árabes para dar el pésame a la familia del fallecido emir Jalifa bin Zayed al Nahyan. Las primeras informaciones apuntaban a que no se vería con don Juan Carlos, pero parece ser que al final sí ,y que de todo eso surgió y se pactó la primera aparición pública del emérito en España que se produjo el pasado jueves.

Es una suerte haber podido estar estos días por esas tierras, porque me ha permitido entender y mirar con otros ojos toda la situación. La cuestión es que el exjefe del Estado sigue a lo suyo, cediendo un poquito, pero poco, y propiciando nuevos dolores de cabeza a Zarzuela. Dejarse ver antes en Sanxenxo que en Madrid, mal; dejar para mañana el reencuentro con doña Sofía, feo. Y en medio, hijas, nietos y la reina Letizia. Espero no equivocarme, pero no creo que trascienda una imagen de ese momento. Al menos, no una imagen con los reyes regentes y los pasados. No tiene fácil solución y, de nuevo, el plan de alejarse lo más posible del anterior reinado que se fijó Casa Real no está funcionando. (Vea aquí las imágenes). Los cristales de la sal marina Nadie puede discutir a estas alturas que la naturaleza balear, su fauna y su flora son fuente inagotable de inspiración. De nuevo tenemos un ejemplo práctico y muy bello. El maestro joyero mallorquín Damià Mulet presentó hace unos pocos días Article salat, una colección de joyas inspiradas en la sal y en las Salinas d’Es Trenc. Con mucha presencia de autoridades, entre ellas Jaume Alzamora, conseller executiu de Promociò Econòmica i Desenvolupament Local; la directora insutlar d’Artesania, Marta Jordà; y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, durante la presentación, con el rosa como color principal, se pudieron admirar de cerca algunos de los diseños —collares, anillos y pendientes— en los que se aprecia de manera evidente la morfología de los cristales de sal marina y las siluetas de las icónicas montañas de sal del salobrar de Campos. Pudimos saludar a Antònia Torres, gerente de la IGP Sobrassada de Mallorca; a Toni Goodmayer, de Flor de sal d’Es Trenc, o a Valentina Giordano, Laura López y Marga Amer. Un oasis del mar único Purobeach Palma inauguró el pasado sábado 7 de mayo de manera oficial la temporada con la celebración de su Season Opening. Más de 500 personas se congregaron en una fiesta en la que Puro Group colaboró de manera benéfica con Ucrania, ya que se donó parte del precio de las entradas a Cáritas. Durante la velada, a la que acudieron Pepe Duato, María Varela, Karolina Czarnota o Germán Ruiz, entre otros, se disfrutó de la propuesta gastronómica de Purobeach, de sus cócteles y de la mejor música de la mano de sus Dj residentes. El vino de más alta calidad El GPRO Valparaíso fue el escenario escogido para la celebración del I Salón Selección de la Guía Peñín, una feria donde participan las bodegas españolas de más alta calidad. Entre ellas, Sa Cabana, Macià Batle o Vidal Serra. Probamos las propuestas de 4 Rayas o los vinos autóctonos de Son Grau. Nikki Beach arranca temporada estival Son diez los años que ha cumplido el Beach Club situado en Magaluf y para celebrarlo organizó un encuentro en sus instalaciones al que invitó a un grupo de representantes del sector de la organización de eventos (MICE). Junto a la piscina, los asistentes pudieron conocer las últimas novedades gastronómicas que llegarán de la mano del chef Alex Gullberg. Asimismo, se reafirmaron las teorías sobre que el verano de 2022 será una temporada emocionante.