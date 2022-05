El diccionario evita fraudes

La Real Academia Española considera que la palabra «criptomoneda» está bien formada porque se ha fijado en «cripto», pero hay gente en las finanzas que no lo admite porque se fija en «moneda» y no considera que lo sea. Las criptomonedas y los NFT —esas obras digitales que se comercian como arte y se explican más como cromos muy escasos que como cuadros únicos— no tendrían valor si la acumulación de dinero en pocas manos no se lo diera. Unas y otros se compran para entrar en un juego en el que unos ganan y otros pierden y hay jugadores que se sorprenden de perder.

«Moneda» sabemos lo que es; «cripto» significa oculto, encubierto. ¿Quién puede pensar que meter dinero en algo oculto o encubierto puede hacer que lo pierdas? Nuestras madres siempre nos decían que para conservar el dinero lo mejor era entregarlo a desconocidos en la oscuridad. ¿Quién podría imaginar que algo que valía el doble de la noche a la mañana pasaría a valer 10 veces menos de la mañana a la noche? Todo está en las palabras. Las criptomonedas las recomiendan los visionarios. La primera acepción de visionario es «que, por su fantasía exaltada, se figura y cree con facilidad cosas quiméricas». La segunda —«que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro»— no es más tranquilizadora si se le quita lo metafórico ya que ningunas piernas andan más rápido que su tiempo y los ojos no pueden ver el futuro. Caen las criptomonedas y los analistas hablan de «euforia desmedida». La euforia es grata, pero en medicina se define como «estado de ánimo extremadamente optimista, que se manifiesta como una alegría intensa, no adecuada a la realidad». En euforia, guarda el dinero. «Euforia desmedida» es pleonasmo. La euforia es desmesura. ¿Existe la serenidad desmedida? No; ni la honradez desmedida. Para detectar estafas de Internet recomiendan observar que las páginas web no tengan faltas de ortografía, estén mal puntuadas o incluyan extranjerismos de países pobres. Para evitar las estafas el diccionario va muy bien.