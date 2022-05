Entrevista virtual | Pablo Iglesias: «La culpa es de Yolandita»

¿Qué tal, don Pablo?

Cómo se nota que está usted vendido al poder. Hace meses que no me entrevistaba.

Bueno, es que como usted se había retirado de la política...

Esto es como el fútbol. ¿Se ha retirado Zidane del fútbol? No, ahora es entrenador. ¿Se ha retirado Guardiola? Tampoco.

Pero usted no es entrenador

Soy tertuliano, que es lo mismo, pero mejor.

Está usted últimamente muy molesto con las cosas de la izquierda en Andalucía...

Es que ha sido un horror. No se ponían de acuerdo.

¿De quién es la responsabilidad, según usted?

¿De quién va a ser? De Yolandita Díaz, que se nos ha venido arriba. Que yo la puse para que hiciera las cosas como yo digo, y no esto.

¿Pero qué ha pasado exactamente?

Pues que en Andalucía, que son tan simpáticos y tan graciosos, les ha dado por tener diferentes opiniones.

Pero eso no es muy criticable.

No, si lo que yo critico no es que tengan opinión, lo tremendo es que la expresen, y que les dejen.

Usted no lo permitía...

Yo, que soy profesor y un intelectual de tomo y lomo, aplicaba conceptos básicos.

¿Básicos?

Lenin, Stalin...

...Bakunin, Trotski...

No blasfeme usted, por el amor de Dios.

¿Entonces doña Yolanda Díaz...?

De doña nada. Yolandita y va que chuta.

Dice usted que en Andalucía sus correligionarios han vuelto a las puñaladas, los despachos y a las filtraciones...

Eso es. Y es que no se puede admitir. Yo los expulsaba del partido y a otra cosa mariposa. Eso es de primero de Politburó.

Vamos, que como nos descuidemos vuelve usted a primera línea.

Es que no me va a quedar más remedio. Que todo el mundo sabe que a mí lo que me gusta es ser profesor de universidad.

Pero para eso hay que hacer la oposición...

Si estas casada con Pedro Sánchez no hace falta. Por eso voy a volver. A casarme con Pedro.