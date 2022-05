Amazona, Limsa: el rom més popular de Mallorca

Una de les maneres més populars de rebentar un cafè a Mallorca és amb el rom Amazona (fixau-vos que el nom és en singular). També n’hi ha que en fan trifàsics o que el trenquen (o tallen) amb llet. Però d’on surt aquesta tradició? Al segle XIX, Mallorca exportava a Cuba anís i es diu que el viatge de tornada a l’illa Mediterrània s’aprofitava per dur rom del Carib.

La qüestió és que no se sap amb certesa quan es va crear el rom Amazona. Tot i això, Bernat Alomar, director de LIMSA (actual propietària de la marca i en la qual hi participa la família Canyelles), comenta que té un receptari per fer rom de l’any 1907 i que la marca la va crear la família Canyelles de sa Cabaneta (Marratxí), que elabora licors des del 1860.

Avui dia, molts de mallorquins entenen com un ritual acabar l’àpat, ja sigui el berenar, el dinar i, fins i tot, el sopar, amb una mica d’aquest licor per acabar de feta la copa del cafè.

Tot i que a LIMSA es fan altres productes com ara herbes, palo, Canya Valls, Cremadillo Valls i Canya Rossa, un dels que més èxit en vendes té és el rom Amazona, “és com un senyal de mallorquinitat”, remarca Alomar.

És un rom dolç, que s’elabora a partir d’una maceració de fruites cultivades a Mallorca amb alcohol de sucre de canya i que envelleix un mínim de 12 mesos en dipòsit d’acer inoxidable. Posteriorment, es mescla la maceració amb una mica més d’alcohol de canya, sucre, aigua i caramel.

Alomar comenta que la geneta que il·lustra la botella ha patit molt poques modificacions durant els darrers anys, simplement s’hi ha fet retocs per actualitzar-la, sense perdre’n l’essència. També diu que ara mateix, el repte de LIMSA se centra a créixer en el mercat internacional, especialment a Alemanya. Per aquest motiu, treballen en la modernització del sistema productiu, amb matèria primera i processos d’elaboració més sostenibles i, també, fan feina per ampliar la gamma de rom Amazona.