Si hay velas, hay paraíso

A mí me ha ocurrido en más de una ocasión lo que a doña Letizia este miércoles: coincidir en una fiesta con alguien que va vestida igual que tú; y también pensé eso de «tierra, trágame», lo mismo que le debió rondar por la cabeza a Inmaculada Vivas, la mujer que subió al escenario a recoger un galardón de manos de la reina y que se encontró con el mismo look. No suele pasar en la alfombra roja, pues los estilistas y las grandes marcas tienen línea directa y ya se aseguran de que no habrá repeticiones; incluso se sabe de vips que llevan dos mudas de ropa por si acaso. Me viene a la mente esa célebre frase del emperador Julio César: «La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo». En ese afán de Letizia de lucir ropa low-cost para dar protagonismo al acto y no a su presencia, se pierde parte de la esencia de la Institución y del papel que ella representa. Ni tanto, ni tan poco; ni tanta marca España, ni tanta internacional: todo en su justa medida. (Vea aquí la galería).

El mar y los yates son siempre un sí Ha superado todas las expectativas y puede ser el preludio de la temporada que está por llegar. Cerca de 250 mil personas visitaron una Palma International Boat Show en la que la venta de los yates se anunciaba al son de una campaña en la que las fiestas también fueron protagonistas. Uno de los estands con más movimiento fue el del Pantalán del Mediterráneo, con Andy Halcón ejerciendo de anfitrión y un Tommy Ferragut pendiente de todo. Allí pudimos saborear el nuevo vermut Rumbo de Licores Moyà o conversar con Carla Royo-Villanova y su marido, Kubrat de Bulgaria, que no quisieron desvelar nada d e la boda de Mafalda, a finales de este mes. Beach Clean Up en Palma Un sábado diferente, ecológico y de concienciación. Nicolás Joyeros y la marca relojera suiza Oris realizaron el sábado 30 de abril una limpieza en la playa de Can Pere Antoni con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar los ecosistemas. Con colaboradores, amigos e invitados como Lucia Hassanien y José Carlos Ruiz, o el equipo formado por Ilaria Fasano, Rafael Picazo, Andrea y Nicolás Pomar, se pudieron recoger casi 20 kg de residuos de la playa. Al finalizar la limpieza, disfrutaron de un brunch en el restaurante Assaona donde pudieron conocer de primera mano el nuevo Oris Aqui Date Upcycle, un reloj cuya esfera está fabricada con desechos de plásticos del océano que después se transforman en materia prima de primera calidad. Patricia Conde, en la VII Edición de ‘SchwaigArt’ Ernesto Rodríguez fue el protagonista de la VII edición de SchwaigArt gracias a su colección Aéreos, una muestra en la que representa estados de ánimo productos de la actualidad social. Un centenar de personas asistieron a esta inauguración en la que, además de admirar el trabajo del escultor, pudieron degustar un menú creado por Gerhard Schwaiger. La presentadora Patricia Conde fue una de las invitadas al evento. ‘Exhibit’, el nuevo Show de verano de Son Amar The House of Son Amar ha presentado su nuevo espectáculo estival, Exhibit 2.0, un montaje que incluye danza, acrobacias, coreografías y números musicales de primer nivel. La propietaria y el directo de Son Amar, Margaret Whittaker y Martyn Smith, respectivamente, ejercieron de anfitriones de una fiesta a la que acudieron casi medio millar de personas.